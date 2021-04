Vacinação continua para idosos de 61 anos e trabalhadores da saúde em BH

Desde quinta-feira (22/4), as pessoas de 61 anos sãopara receberem a primeirada vacina, ou seja, este é o terceiro dia no qual os pontos defuncionam para o grupo. No sábado (24/4), a programação atendeu exclusivamente aosda saúde, com idade de 39 anos ou mais e, nesta segunda, a campanha também retoma para aqueles que fizeram cadastro no site da PBH.Contudo, a ampliação da imunização em BH para novos gruposnão deve demorar muito. De acordo com o Governo de Minas, mais 40.250 doses de imunizantes da Astrazeneca e 8.400 da CoronaVac serão entregues a partir desta segunda à Belo Horizonte.A novafaz parte do 14º lote de vacinas encaminhado ao estado mineiro pelo Ministério de Saúde na sexta-feira (23/4). Ao todo, 390.550 doses de imunizantes foram distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) do estado.Mais cedo, por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o número de doses das vacinas recebidas pela cidade seriaapós chegada e conferência. Segundo a pasta, a expectativa é que para a próxima etapa daem BH, os idosos de 60 anos e pessoas comcomecem a ser vacinados, conforme determinado no Plano Nacional de Vacinação do governo federal.