COVID-19: com 8.171 mortes, abril supera março como o mês mais letal em MG

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)









A média móvel de mortes é 288, nesta segunda. Há duas semanas, em 12 de abril, era 340, portanto, foi registrada queda de 15,2%. A média móvel de casos é de 6.228. Há duas semanas, era 9.945.

Minas registroumaisem abril do que em março de 2021. Ainda faltam quatro dias para o mês terminar, mas as mortes em abril já somam 8.171, enquanto no mês passado, foram 5.767 no total. Desta forma, este é o mês mais letal desde o início da pandemia. Os números do estado contribuem para tornar o período também o mais letal para o Brasil.