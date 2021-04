Força-tarefa de fiscalização multa ônibus metropolitanos em Contagem

Fiscalização compartilhada do transporte público na RMBH: multa por lotação excessiva é de R$ 300 por autuação. Fiscais atuaram na manhã desta segunda-feira (26/4) na Avenida João César de Oliveira, em Contagem (foto: Janine Moraes/PMC) RMBH fiscaliza - força-tarefa de fiscalização do transporte público envolvendo o Estado e 13 municípios da Grande BH ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/4) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A primeira operação do Programa- força-tarefa de fiscalização doenvolvendo o Estado e 13 municípios da Grande BH ocorreu na manhã desta segunda-feira (26/4) em, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Segundo a prefeitura de Contagem, os agentes realizaram 142 vistorias com o objetivo de coibir aglomerações, além de verificar o cumprimento dos protocolos sanitários fixados pelo Comitê Extraordinário da COVID-19 do estado.





Cinco veículos foram notificados: um por lotação excessiva, dois por estarem com o dispenser de álcool em gel quebrado e outros dois por circularem com parabrisas e letreiros em más condições de funcionamento. A multa fixada pelo DER-MG para o descumprimento das normas é de R$ 300 por autuação.





A fiscalização desta segunda (26/4) contou com a presença da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato.





"Esse acordo é fundamental para aumentar a fiscalização do transporte público tanto municipal, quanto metropolitano. Agora, a fiscalização é feita de maneira conjunta, estado e municípios", ressaltou Marcato.



De acordo com o dirigente, mais de 10 mil multas foram aplicadas desde o início da pandemia nas cidades mineiras. Sarzedo é o município da Grande BH com o maior registro de infrações até o momento.





Convênio

Anunciado em 16 de abril, o programa RMBH fiscaliza é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) com 13 prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A iniciativa visa estabelecer a fiscalização compartilhada do transporte público metropolitano, por meio de convênios formalizados pelos municípios com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens (DER-MG), órgão responsável pelo patrulhamento.





A expectativa é de que, com o aumento do número de fiscais, a propagação do novo coronavírus seja reduzida, proporcionando aos usuários do transporte coletivo um deslocamento mais seguro.





Dos 16 municípios da RMBH, 13 aderiram ao programa. São eles: Contagem, Nova Lima, Igarapé, Nova União, Sarzedo, Capim Branco, Rio Acima, Santa Luzia, Caeté, Raposos, Esmeraldas, Mateus Leme e Pedro Leopoldo.





Os veículos que circulam nessas localidades devem atender à lista de critérios estabelecidos pelo Comitê Extraordinário da COVID-19 do estado, tais como: