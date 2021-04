Homem é preso por roubo de carro de motorista de aplicativo em Contagem

Suspeito e vítimas foram levados à Delegacia de Plantão de Contagem (foto: Reprodução da internet/Google Maps) roubar o carro de um motorista de aplicativo na madrugada desta segunda-feira (26/4) no Bairro Conjunto Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 31 anos foi preso suspeito deo carro de umdena madrugada desta segunda-feira (26/4) no Bairro Conjunto Água Branca, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar (PM), usando uma arma falsa – não identificada como tal no momento da abordagem, ele obrigou o motorista a entregar os pertences dele, a chave e o veículo, um Uno Sporting. Já a outra vítima foi ameaçada pelo assaltante, que pressionava o simulacro de arma contra a cabeça dela enquanto dava ordens ao motorista. Ele fugiu com o veículo.





A PM foi acionada e, com a ajuda do GPS do celular da vítima, conseguiu localizar o suspeito na Rua Antônio Gonçalves Neto, esquina com a Avenida Babita Camargos, no Bairro Cidade Industrial. O homem foi abordado por volta da 1h40 próximo ao carro roubado. O simulacro de arma também foi encontrado com ele.





A vítima reconheceu os produtos roubados. O carro foi rebocado e levado para um pátio. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Contagem.