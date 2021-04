Motorista de aplicativo reage a assalto e PM prende trio de assaltantes

Carro roubado no Bairro Guarani foi recuperado pela Polícia Civil, no Bairro Jardim Vitória (foto: PCMG/Divulgação)

Os motoristas de aplicativos continuam sendo vítimas de ladrões em Belo Horizonte. Nas últimas horas, dois roubos foram esclarecidos, um deles, graças à coragem do motorista, que agarrou um dos ladrões – uma adolescente de 17 anos. Os outros dois, uma mulher de 18 e um homem de 19 anos, também foram presos.





Um motorista, de 33 anos, recebeu um chamado para apanharpassageiros no BairroLá chegando, um homem e duas mulheres entraram no veículo. A corrida era para o Bairro

Ao chegarem ao destino, o homem anunciou o assalto, imobilizando a vítima pelo pescoço. Enquanto isso, as mulheres roubaram o celular, R$ 47 em dinheiro e a chave do veículo.

Em seguida, sairam correndo. O motorista foi atrás e conseguiu agarrar a menor de idade, segurando-a até a chegada da Polícia Militar.



Com as informaçoes passadas pela vítima, sobre as características dos dois foragidos, os policiais conseguiram localizar e prender o homem e a outra mulher.

Revólveres

No Bairro Guarani, Região Nordeste de Belo Horizonte, um carro de aplicativo foi roubado por três ladrões armados de revólveres, que roubaram objetos pessoais e dinheiro do motorista.

Ao tomar conhecimento do roubo, policiais da 5ª Divisão Especializada de Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores (DEPIFRVA) iniciaram a investigação, que resultou na localização do automóvel e dos demais bens, pouco depois do crime.



O veículo foi recuperado no Bairro Jardim Vitória.



Os ladrões conseguiram fugir.