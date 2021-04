Ex-miss Poços de Caldas morre de COVID-19 depois de 25 dias intubada

Ex-miss e empresária foi vítima da COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)

Graziela de Freitas Carvalho, de 38 anos, foi uma dasvítimasda COVID-19 em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nessa segunda-feira (22/4). A ex-chegou a ficar 25 dias intubada em um hospital particularda cidade.

Segundo familiares, a mulher apresentou sintomas após viagem para um sítio no Rio de Janeiro. “Quando ela chegou em Poços de Caldas, os sintomas começaram. Teve febre, tosse e dor no corpo. Como o pai é médico, ela começou o tratamento em casa”, explica um primo de Graziela, que preferiu não se identificar.

Após alguns dias, os sintomas pioraram e Graziela foiem um hospital particular da cidade. “O quadro de saúde piorou e ela precisou ser intubada”, completa.

A morte foi confirmada nessa segunda-feira (22/4). Graziela foi sepultada no Cemitério da Saudade, em Poços de Caldas. Familiares e amigos puderam se despedir da jovem em um velório que durou três horas. “O médico emitiu uma carta autorizando o velório porque já tinha passado o tempo de transmissão da doença”, afirma.

Carreira interrompida

Empresária divulgava o trabalho nas redes sociais (foto: Arquivo Pessoal)

Graziela era ex-miss e empresária. Ela foi miss Poços de Caldas no ano 2000. “Ela ganhou o título quando ia completar 18 anos. Foi modelo em nível nacional e internacional. Chegou a participar de um quadro do programa do Gugu. Graziela tinha carreira promissora. Hoje em dia, trabalhava com marketing pessoal e digital”, diz.

Segundo a família, a jovem chegou a morar um tempo em São Paulo. Graziela estudou jornalismo e abriu seu próprio negócio em 2011. Ela dava palestras e workshops sobre o universo social e profissional feminino, com o objetivo de enriquecer a vida das mulheres.

Em 2016, Grazi inaugurou o projeto Femminista Decor das Minas Gerais em razão do sucesso das exposições da arte de sua mãe. Na época, ingressou na faculdade de administração para unir as experiências da arte e do varejo.

A empresária tinha namorado, mas não chegou a ser casada e não tinha filhos. Ela divulgava seu trabalho nas redes sociais. “Era linda. Tinha uma beleza por dentro e por fora. Somos primos, mas sempre fomos criados como irmãos. Era nova e tinha um sucesso todo pela frente. A família está arrasada”, lamenta.

COVID-19 em Poços de Caldas

Nesta quinta-feira (22/4), Poços de Caldas incluiu quatro mortes em decorrência do novo coronavírus e 79 pessoas infectadas pela doença. Ao todo, o município soma 7.541 registros positivos de COVID-19 e 241 óbitos.





