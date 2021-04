Betim compra oito mil ampolas de medicamento do kit intubação

A União tem requisitado aos fabricantes e fornecedores os medicamentos que compõem o kit intubação e retido a distribuição. Por isso o município tomou a frente e buscou a importação por conta própria. (foto: Governo do Sergipe/Divulgação)

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), receberá nesta quarta-feira (21/4), estoque de oito mil ampolas do medicamento Rocurônio, do chamado “kit intubação”, utilizado para tratamento de pacientes com COVID-19 internados em estado grave. A situação do estoque estava crítica e o município optou por adquirir por meio de importação e custeou com recursos próprios. O valor investido na compra foi de cerca de R$ 540 mil.

O rocurônio é um bloqueador neuromuscular de ação rápida, que promove relaxamento do corpo, preparando o organismo para receber a introdução de tubos e impedindo a reação natural de expulsá-los. Por essa razão, é fundamental para procedimentos em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), como a respiração artificial.

O secretário municipal de Saúde, Augusto Viana, afirma que a chegada do Rocurônio possibilitará um fôlego à situação crítica do estoque do medicamento em Betim. Ele explica que a União tem requisitado aos fabricantes e fornecedores os medicamentos que compõem o kit e retido a distribuição dos mesmos. “Por conta disso, o município tomou a frente e buscou a importação do remédio”.

Viana ressalta ainda que Betim segue buscando meios para abastecer o estoque também escasso de outros medicamentos que compõem o kit. “O município continua as tratativas para obter outros remédios do kit. Entendemos que, da forma como a União e o Estado têm conduzido o processo, assumindo a centralidade da distribuição, a responsabilidade pelo abastecimento é de ambos. Porém, o município segue buscando a importação desses fármacos para garantir assistência aos pacientes. A situação é crítica e ainda há procura elevada por leitos de UTI, com isso, o kit intubação é item indispensável, mas estamos nos esforçando diuturnamente para buscar a estabilidade da situação”, pontua o secretário.

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na terça-feira (20/4), consta que dos 90 leitos clínicos destinados ao tratamento da COVID-19 em Betim, 81 seguem com pacientes o que representa 90% de ocupação. Dos 120 leitos de UTI, 109 estão sendo utilizados, uma taxa de 91% de ocupação.

A cidade acumula 23.827 casos confirmados da doença, sendo 22.269 já recuperados e 809 mortes.