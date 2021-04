Índice de transmissão da COVID-19 cai na microrregião de Guanhães

A cidade, de Guanhães, sede da microrregião de saúde, comemora os bons resultados obtidos em conjunto com os demais municípios da região (foto: Reprodução de Internet) Guanhães comemorou nesta terça-feira (20/4) a redução de 63% de incidência de novos casos de COVID-19. A redução é atribuída a várias ações adotadas de forma coordenada pelos nove municípios que compõem a microrregião: Guanhães, Sabinópolis, Virginópolis, Senhora do Porto, Dom Joaquim, Carmésia, Materlândia, Dores de Guanhães e Rio Vermelho. A Microrregião de Saúde decomemorou nesta terça-feira (20/4) a redução de 63% de incidência de novos casos de. A redução é atribuída a várias ações adotadas de forma coordenada pelos nove municípios que compõem a microrregião: Guanhães, Sabinópolis, Virginópolis, Senhora do Porto, Dom Joaquim, Carmésia, Materlândia, Dores de Guanhães e Rio Vermelho.





A incidência da microrregião de Guanhães por 100 mil habitantes é de 3.971,3, enquanto em Minas Gerais a taxa é de 5.973,4. Itabira apresenta o número de 10.104,5 e João Monlevade, 7.101,7.





O promotor de Justiça Luciano Sotero Santiago, que atua na área da saúde, atribuiu a redução a vários fatores, com a articulação dos municípios da microrregião com o Ministério Público de Minas Gerais e o Hospital Regional Imaculada Conceição, de Guanhães na busca de soluções para o combate à COVID-19 de forma eficaz.









Todos os prefeitos adotaram todas medidas restritivas previstas na onda roxa.



Bebidas alcoólicas Outro fator importante destacado pelo promotor está relacionado ao diálogo e à união dos gestores públicos na formulação de um decreto uniforme.Todos os prefeitos adotaram todas medidas restritivas previstas na onda roxa, do Plano Minas Consciente , e outras, ainda mais restritivas, que não estavam previstas na





A prefeita de Guanhães, Dóris Campos Coelho (PDT), destacou a união entre os prefeitos como determinante no sucesso do combate à pandemia do novo coronavírus, não apenas na restrição ao comércio de bebidas alcoólicas, como também nas restrição da participação de fiéis em cultos e missas.





"Conversamos com os líderes religiosos e todos entenderam o momento crítico em relação à pandemia. Liberamos, de comum acordo, o atendimento espiritual para uma pessoa por vez, nas igrejas", disse, lembrando que o atendimento dos líderes religiosos é benéfico para as pessoas que estão angustiadas e depressivas com a situação causada pela COVID-19.





O consenso pela não reabertura dos templos, na opinião do promotor Luciano Sotero é mérito de todos. "Não se resolve um problema público de tamanha repercussão social sozinho. União, articulação. cooperação e coordenação são fundamentais", disse.