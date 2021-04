Conheça o avião envolvido no acidente no Aeroporto da Pampulha, em BH

Avião envolvido no acidente desta terça-feira, no Aeroporto da Pampulha (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)









O Learjet 35A pode atingir uma velocidade de 853 km/h e comporta até oito passageiros.





O acidente





O Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atuar no resgate dos ocupantes do avião, que ultrapassou os limites da pista do Aeroporto da Pampulha. A princípio, segundo os bombeiros, o trem de pouso da aeronave não abriu.





Segundo o chefe das equipes que atuam no local, são três vítimas envolvidas. Duas delas, os pilotos na cabine, ainda estão presos às ferragens. Por volta das 15h, os militares tentavam acessar a parte frontal da aeronave para retirá-los. A outra vítima já se encontra fora do avião, apresentando escoriações.





Por volta das 16h, os bombeiros informaram que um ocupante havia morrido. O Estado de Minas apurou que seria o piloto da aeronave.





A reportagem também apurou que pouco antes do acidente, o avião fazia procedimentos de arremetida na pista do Aeroporto da Pampulha, que é quando o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova decolagem.

O avião envolvido no acidente do início da tarde desta terça-feira (20/04) no, na região homônima de Belo Horizonte, estava com a documentação regular junto à. Trata-se de um modelo 35A, fabricado pela Learjet.