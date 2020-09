Gulfstream 200, avião cuja a turbina pegou fogo na noite desta segunda no Aeroporto da Pampulha, é de alta performance (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um susto marcou o expediente noturno do Aeroporto da Pampulha, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (7). A turbina de um avião de médio porte pegou fogo, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada, mas brigadistas do próprio aeroporto apagaram as chamas.

Turbina de avião pega fogo no Aeroporto da Pampulha, em BH. Aeronave é de uma empresa privada.



A reportagem apurou que o acidente aconteceu quando o piloto do avião se preparava para arremeter. O responsável pelo voo, então, jogou a aeronave contra o mato que margeia a pista.

Os três ocupantes saíram da aeronave sem ferimentos.





Trata-se de avião fabricado pela Israel Aircraft em 2006, modelo Gulfstream 200, registrado no Brasil. É umde alta performance.A aeronave, de médio porte e prefixo PR-AUR, pertence à WRV Empreendimentos e Participações.

Em junho, a Infraero transferiu para o governo do estado a responsabilidade pelo Aeroporto da Pampulha.



A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da gestão Romeu Zema (Novo), mas as ligações não foram atendidas.