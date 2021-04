Ação social em BH: 'Só melhoramos quando ajudamos o outro', diz voluntário

Praça Vaz de Melo é o local onde acontece a entrega de alimentos, produtos de higiene pessoal e roupas (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Em tempos de pandemia, o amor ao próximo é visto como um importante aliado tanto na luta contra o coronavírus quanto no momento de ser solidário e estender a mão para quem precisa de ajuda. E esse gesto de cuidado está sendo praticado por voluntários, há mais de um ano, na Praça Vaz de Melo, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Heloísa Helena é líder do Grupo Caridade Cristã Quintas de Luz, um dos grupos que realizam a ação voluntária. Ela explica que o trabalho era feito por uma instituição que fechou as portas por causa da pandemia.





“Esse trabalho era feito há mais de 20 anos por uma instituição que levava o alimento, que por conta da pandemia fechou e os trabalhadores ficaram parados. Então, o grupo de voluntários resolveu dar continuidade no trabalho com outro nome, porque não podíamos usar o mesmo nome da instituição. Começamos há um ano e um mês, logo quando a pandemia começou”, conta Heloísa.





A ação acontece todas as quintas-feiras, às 20h, e envolve pessoas de todas as religiões que queiram contribuir de alguma forma. Segundo a voluntária, as doações vão desde alimentos até roupas e atendem, em média, 140 pessoas.





“A gente leva kits com biscoitos, para que eles comam no dia seguinte. A gente não dá o alimento só na hora. Levamos kits de higiene, com sabonete, papel higiênico e quando possível creme dental. A gente leva pão e o famoso mingau também que eles amam. Toda vez que vamos lá, eles contam os dias para receberem o mingau”, disse.





“Levamos máscara também. No início, muitos estavam sem máscara e então conseguimos doação de máscaras em grande quantidade. Hoje, a maioria sempre está de máscara e os que não estão a gente oferece na hora também”, completa.

Pessoas formam filas para receber doações (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Por outro lado, Heloísa disse que a doação de roupas acontece conforme as pessoas pedem. “A gente leva roupa de forma mais pontual, quando a pessoa pede. Porque a gente já levou roupa em grande quantidade, só que dá muito tumulto. Eles usam também como objeto de troca para drogas. Só levamos agora quando a pessoa pede e entregamos de forma mais reservada.”





As pessoas que doam dinheiro recebem uma “prestação de contas”. “Tudo que a gente recebe de dinheiro a gente faz essa prestação pra pessoa. Compramos o material, tiramos foto da nota e enviamos pra pessoa. Pra ela saber mesmo que compramos produtos de higiene, cesta, biscoito, achocolatado, leite. O que tiver necessitando a gente faz essa prestação de contas para o doador.”





Para ela, a alegria de ajudar o próximo é imensa. “É uma alegria tão grande, meu corpo até arrepia. A gente só parou nas duas primeiras semanas da Onda Roxa. É uma gratidão enorme da gente ouvir o retorno deles quando a gente pode ajudar. Todos agradecem e falam que a gente é diferencial na vida deles. É uma coisa que enche o nosso coração de alegria porque pra eles fazem uma diferença muito grande.”





As doações podem ser feitas pelo Instagram em nome de Heloísa: @heloisa_motta_





“Temos que fazer a nossa obra aqui na Terra”

Lúcio Jorge Vieira, de 66 anos, é morador do bairro e integrante da Associação de Amigos da Lagoinha. Ele conta que o trabalho voluntário se intensificou no início da pandemia e acontece todos os dias na Praça Vaz de Melo.





“Ali na praça tinha muito lixo e moradores em situação de rua. Começamos a fazer o trabalho e na pandemia solidificou. Foi aparecendo mais gente para doar, Igreja Evangélica, Centro Espírita, Igreja Católica e outros movimentos começaram a nos ajudar. Hoje, a praça virou um acolhimento, tem aparecido gente de todo lugar para doar alimento, roupa, ajudar a tirar documento de tudo”, disse.





O morador explica que, por dia, são atendidas cerca de 300 pessoas durante a manhã, tarde e noite. Para Lúcio, ajudar as pessoas que se encontram vulneráveis é cumprir uma missão.





“Qual é a sua obra? Você tem que fazer a sua obra aqui na Terra. Não adianta ser um cara gente boa sem ter amor ao próximo. Eu creio muito nisso, que nós só melhoramos quando a gente faz alguma coisa para o nosso próximo. Faz toda a diferença”, afirma.

Lúcio Jorge Vieira é morador do bairro há 30 anos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Segundo ele, uma “recompensa” é entregue sempre que ele ajuda alguém. “Toda vez que eu dou, acontece alguma coisa boa para mim. Eu tenho um irmão com um problema sério de vista e eu vou no centro oftalmológico e tem boa notícia. Isso é reflexo do meu espírito, porque toda vez me acontece. Eu amo fazer o bem."





As doações podem ser feitas no (31) 9 7349-9654, com Lúcio Jorge.





“Nasceu no coração da minha esposa e no meu”

Foi assim que Walter Luiz Marques e sua esposa Virna Lisi deram início ao projeto “Missão Ato de Amor”, que leva alimento para as pessoas na Praça Vaz de Melo todas as quintas-feiras.





“Não tem ligação com ninguém, é próprio da minha casa. Nasceu no coração da minha esposa e no meu e as refeições são feitas em minha casa. Tem três pessoas que ajudam minha esposa a fazer a comida. Tem um ano que a gente está fazendo e levando. A gente ganha algumas doações de mantimentos, verduras para a gente doar para aquelas pessoas”, disse.





Em média, 200 pessoas recebem as marmitas feitas por Walter e sua família. Segundo ele, outras famílias também são ajudadas por eles. “A gente vê que uma família está precisando, a gente ajuda, ainda mais nessa pandemia. O que tem de gente nos procurando passando fome. Uma coisa é você passar necessidade, outra coisa é você passar fome. E tem gente passando fome."

Walter Luiz Marques e família realizam atividade assistencial todas as quintas-feiras ao lado de passarela na Lagoinha (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



Além das marmitas, a família leva suco e pães. “A gente ganha uma doação de 15 em 15 dias de um açougue que nos fornece as carnes exclusivamente para eles. Uma padaria também nos fornece 180 pães. É tudo levado para lá. Tudo em prol deles”. Walter frequenta a Igreja Batista Getsêmani e ressalta que ajudar é se colocar no lugar do próximo.





“Para mim, quem sai ganhando em toda essa ação que a gente faz somos nós. Deus tem retribuído para a gente em saúde, em paz. Você não perde ajudando o próximo. Nós não somos diferentes daquelas pessoas. Faltou oportunidade a elas ou elas desperdiçaram as oportunidades. A gente tem que ajudar”, destaca.





“Eu vejo que você fornecer uma marmita é muito fácil. Mas você sentir a dor, sentir o que eles sentem e se doar por eles é a coisa mais importante. A gente ajuda também em uma casa de recuperação em São José de Almeida, perto da Serra do Cipó. O intuito da nossa ida ali (na praça), claro que é pra matar a fome deles, mas tem um lado espiritual também. Várias vezes eu já saí às 22h da noite e fui interná-los. É se importar com o ser humano”, concluiu.





As doações podem ser feitas no (31) 9 9546-6939, com Walter Luiz.

