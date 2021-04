(foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou o retorno das aulas presenciais em Belo Horizonte na próxima segunda-feira (26/4). A medida permitirá que as crianças, de 0 a 5 anos, voltem às salas tanto nas escolas da rede pública quanto da rede privada.

A decisão foi aprovada pelo movimentoe pelo. "A gente está há mais de um ano fechados. Então, com certeza tivemos tempo suficiente para essa preparação", afirmou a representante do grupo, Sheila Freire.

Ela destgaca que a maior parte das escolas particulares se manifestou favorável ao retorno. "As escolas particulares, em sua maioria, já se pronunciaram dizendo que estão prontas", disse. Em sua avaliação, as famílias devem acompanhar o processo de retorno e avaliar se os protocolos estão sendo seguidos corretamente. "Cabe a cada escola apresentar os preparativos para ver se estão aptas ou não", argumenta.

Em relação às escolas públicas, ela destaca a vistória realizada pelo Ministério Público. "Estamos entendendo que as escolas públicas estão preparadas para reabrir, assim como as particulares", avaliou. O grupo Pais pela educação realizou protestos reinvindicando a reabertura das escolas.

A presidente do SinepMG, Zuleica Reis, destacou que Belo Horizonte era a única capital da Região Sudeste em que as aulas presenciais ainda não tinham sido retomadas.

"Diversos países e cidades brasileiras retornaram às aulas presenciais, seja no ano de 2020 ou mesmo em 2021. Na Região Sudeste, Belo Horizonte é a única capital que não retornou em nenhum momento, desde março de 2020."

Zuleica destacou a existência de estudos que demonstram ser possível essa abertura. "Nenhum país registrou aumento significativo de casos em função das escolas. Acredito que essa notícia é um alento, um início à normalidade", afirmou.

A presidente destacou ainda os danos que a falta do convívio das crianças na escola presencial gera. "A falta da escola cria um prejuízo inestimável no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças, principalmente as mais novas. Educação é essencial, deve ser a primeira a abrir e a última a fechar na pandemia", diz.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.