Itabira comemora 24 horas sem mortes por COVID-19

Itabira começa a ganhar fôlego em período crítico da pandemia e está conseguindo baixar transmissão (foto: Esdras Vinícius/Divulgação) Itabira, na Região Central de Minas Gerais, tem vivenciado nas últimas semanas a mais grave situação da pandemia do novo coronavírus. 24 horas sem registrar mortes decorrente da COVID-19. , na Região Central de Minas Gerais, tem vivenciado nas últimas semanas a mais grave situação da pandemia do novo coronavírus. As altas taxas de ocupação dos leitos e os óbitos são dados preocupantes nos boletins epidemiológicos. Por isso, as melhoras nos índices referentes à doença são dignas de serem comemoradas. Ainda na onda roxa, Itabira tem conseguido diminuir o índice de transmissão e informou, neste sábado (17/04), que a cidade está háregistrardecorrente da



O boletim também aponta 15.821 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo 12 a mais que na sexta-feira (16/04). O município ainda tem 14.648 recuperados da doença e 877 pacientes atualmente em isolamento domiciliar.



Situação nas unidades de saúde Nos hospitais, os leitos de UTI continuam com 100% de ocupação, mas as enfermarias registraram nova queda, atingindo 67% de ocupação. Outro ponto positivo é que não há mais pacientes aguardando vaga no Pronto-Socorro Municipal para leitos do SUS. Os números da doença ainda incluem sete itabiranos internados em outras cidades.



“Estamos hoje, sem dúvidas, em uma situação menos complexa do que estávamos no início de março, quando optamos pelas medidas mais restritivas. Isso mostra que fizemos a escolha certa. O nosso índice de transmissão está em 0,91. É a prova de que a pandemia está em desaceleração em Itabira. Estamos com mais leitos e com número de casos em queda diariamente. Lógico que ainda é um cenário delicado, com UTIs ainda lotadas, mas é um respiro importante e que precisa ser mantido”, disse o prefeito Marco Antônio Lage.

Alerta apesar dos resultados

A média móvel de casos confirmados em Itabira despencou 53,4% nos últimos 14 dias. Neste sábado, a média móvel era de 86,8 casos confirmados, contra 186,5 registrados em 4 de abril. Já a média móvel de óbitos caiu 48%. Era de 7,2 em 4 de abril e caiu para 3,7 neste sábado.