COVID-19: Minas recebe mais de 130 mil medicamentos do ''kit intubação''

Minas Gerais recebeu neste sábado (17/04) mais de 133 mil medicamentos do chamado "kit intubação". O novo lote servirá para atender, de forma emergencial, 25 hospitais que se encontram com níveis considerados críticos dos sedativos essenciais para pacientes internados com COVID-19. Os nomes das unidades de saúde que serão contempladas ainda não foram divulgados, mas serão instituições com estoques suficientes para três dias ou menos de cobertura.









Apesar da remessa recebida neste sábado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ressaltou que o estoque de sedativos utilizados na intubação de pacientes com COVID-19 está em “nível não recomendável para o enfrentamento da pandemia”. A pasta completou dizendo que hospitais que trabalhavam com estoque de 60 dias ou mais, atualmente, enfrentam dificuldades no abastecimento.





“Para fazer frente a este cenário, Minas Gerais conta com a rede solidária da Saúde Pública, que permite o remanejamento de insumos entre as instituições que observam aumento no consumo destes medicamentos. O objetivo é atender os hospitais mais necessitados e com estoque mais baixos, a partir de unidades que detenham estoques mais estáveis, garantindo, de modo emergencial, a adequada assistência aos pacientes”, informou a SES-MG.





Confira a relação de medicamentos