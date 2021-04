Ainda na onda roxa, Itabira libera igrejas e abre 10 leitos de UTI

Hospital Nossa Senhora das Dores ganhou 10 leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 (foto: Gustavo Linhares/HNSD/Divulgação) Itabira, na Região Central, permanecerá na flexibilizar alguns setores como templos religiosos, serviços de fotografia, academias, barbearias, salões de beleza, clínicas e centros de estética e autoescolas. A prefeitura vai publicar o decreto com as novas regras de funcionamento comercial neste sábado (17/4). , na Região Central, permanecerá na onda roxa do Programa Minas Consciente do Estado, mas vaialgunscomo templos religiosos, serviços de fotografia, academias, barbearias, salões de beleza, clínicas e centros de estética e autoescolas. A prefeitura vai publicar o decreto com as novas regras de funcionamento comercial neste sábado (17/4).



Estão permitidos cultos nas igrejas, mas a ocupação precisa se limitar a 25% da capacidade máxima dos templos. Também deve ser respeitado um distanciamento linear mínimo de 2 metros.



Salões de beleza, barbearias, centros e clínicas de estética devem funcionar das 10h às 20h, com horário marcado, e os agendamentos devem ter um espaço de tempo de 30 minutos para a higienização.



Academias de ginástica podem retornar a partir da segunda-feira (19/4) mantendo o distanciamento obrigatório de 2 metros entre os praticantes. Não está autorizada a prática de atividades coletivas. O interior das academias deve ser higienizado a cada uma hora, com desinfecção dos ambientes e aparelhos. O tempo de permanência de cada usuário deverá ser de no máximo de 60 minutos.



Os clubes sociais poderão funcionar apenas para serviços relacionados a atividades físicas. Não será permitido o uso de áreas de convivência, salões de festas e espaços recreativos para fins de lazer.



Também estão autorizadas atividades de registro fotográfico – os ensaios só poderão acontecer em ambiente arejado e com boa circulação de ar, com agendamento prévio e intervalo de 30 minutos entre clientes.



As autoescolas poderão funcionar, e os proprietários terão que fazer a higienização do carro a cada troca de aluno, obedecendo ao intervalo de 30 minutos entre cada condutor.



Nos supermercados, está proibida a entrada de mais de um cliente por família. O funcionamento permanece até as 22h.



As demais atividades não essenciais continuam restritas a vendas por delivery ou retirada na porta. O sistema self-service ainda não está permitido.



Novos leitos de UTI são ativados no HNSD



A Prefeitura de Itabira, em parceria com a mineradora Vale, entregou ao Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD), nesta sexta-feira (16/4), 10 novos leitos de UTI SUS exclusivos para tratamento da COVID-19.



Está prevista para os próximos dias a ativação de outros 10 leitos, totalizando 20 unidades.



Quando os 20 leitos estiverem em funcionamento, o município somará 48 unidades intensivas exclusivas para a COVID-19, além de quatro para convênios.



O sistema local ainda conta com 83 leitos de enfermaria dedicados ao tratamento de pacientes com o novo coronavírus.



Para o médico e vice-prefeito de Itabira, Marco Antônio Gomes, os novos leitos vão proporcionar maior capacidade de atendimento para o município como um todo.



“Hoje, no Nossa Senhora das Dores, temos duas UTI’s, sendo uma exclusiva para COVID-19, que estão superlotadas. Temos também um Pronto-Socorro praticamente só para a doença, e dentro dele abrimos uma ala semi-intensiva de oito leitos. Então, Itabira e região não ficaram desassistidas. Sabemos que a mortalidade ocorre por falta de assistência e agora, em Itabira, estamos ainda mais seguros para salvar vidas”, pontuou.



Os leitos de UTI COVID em Itabira estão distribuídos em dois hospitais: 22 no Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC) e 16 no HNSD – além de mais 10 que serão abertos nos próximos dias.



As enfermarias COVID são 89, sendo 66 leitos clínicos no HMCC e 17 no HNSD, para o SUS, e outras quatro para os sistema de saúde privado no HNSD.