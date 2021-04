COVID-19: veja como foi a reabertura de cidades na Grande BH

Depois que o governador Romeu Zema (Novo) determinou, na sexta-feira (16/04), que a Grande-BH regredisse para onda vermelha, alguns prefeitos publicaram decretos flexibilizando algumas atividades.

Além de Contagem, Pedro Leopoldo e Nova União, outros quatro municípios também retomaram atividades com restrições. Nova Lima, Sabará, Caeté e Santa Luzia. Em Nova Lima o decreto 11.253/2021, do prefeito João Marcelo Pereira (Cidadania), além de autorizar o comércio, também abriu templos e igrejas, hotéis, cinema e teatro, mas todos com restrição de lotação máxima de 50% da capacidade e com distanciamento. Também os parques e cachoeiras poderão receber visitantes, mas nas mesmas proporções.

Raquel diz que fechamento foi parcial e em alguns pontos nobres de Nova Lima há aglomeração (foto: Arquivo pessoal)

Não é essa a percepção da artesã Raquel Monteiro, 62 anos, "aqui, como em todos os lugares, ninguém respeita nada. Preferem negar a pandemia. Ontem, aqui no bairro (José de Almeida) o bar estava aberto. Eu mesmo não tenho saído porque tenho asma e tento me poupar. Mas supermercados nunca fecharam. Moro ao lado de um, e tem outro na MG 30, que faz parte de um conglomerado de comércio: padaria, pizzaria, casa de ração, farmácia. Todos cheios no fim de semana. Famílias inteiras frequentam normalmente."

Em Santa Luzia, a situação não parece muito diferente. O professor Edmilson Ribeiro de Assis, 60 anos, conta que "alguns estabelecimentos estão fechados, outros com as portas entreabertas e alguns totalmente abertos. Tenho saído e feito algumas compras em sacolão e supermercado." Ele conta que na escola que dá aula, no distrito de Pinhões, já houve três mortes de professores por COVID-19 e um encontra-se intubado.

O professor Edmilson já perdeu três colegas vítimas de Covid na mesma escola em Santa Luzia, (foto: Evandro Guimarães/Arquivo pessoal)

Na sexta-feira (16) o prefeito delegado Christiano Xavier (PSD) publicou em sua conta no Twitter sua "satisfação" pela reabertura de atividades. “Tudo liberado! A partir desse sábado, Santa Luzia volta com todo o comércio, atividades esportivas, educativas e afins. Apenas as feiras livres, como a do Pamital, que ainda não! Mas mantenham todos os cuidados e protocolos exigidos. O momento ainda requer cuidados”, postou o prefeito. Xavier chegou a acionar a justiça pela retomada.

Para o agente executivo governamental, Tales Yori Ribeiro, 30 anos, o fechamento em Santa Luzia "foi pra inglês ver". "O prefeito incentiva o tratamento precoce com cloroquina e ivermectina, e, na real, essa cidade nunca fechou de verdade."

Em Caeté, Lucas Coelho (Avante) decretou que todas as atividades podem funcionar na onda vermelha, "desde que cumpram algumas regras, como o distanciamento e limitação máxima de pessoas: distância de 3m entre clientes, máximo de 30 pessoas por evento, uma pessoa a cada 10 metros quadrados e ocupação de hotéis e atrativos culturais limitada a 50% da capacidade. Para serviços não essenciais, é limitado um cliente para cada atendente."

O jornalista Kleber Santos diz que as opiniões estão divididas em Caeté (foto: Arquivo pessoal)

O jornalista e radialista Kléber Santos, 60 anos, diz que a decisão dividiu opiniões, inclusive entre comerciantes. "Uns vão se manter fechados até que os números da pandemia pelo menos deem mais segurança à população. Mas a maioria do comércio local está aberta e os bares e restaurantes (nem todos) estão reabrindo hoje (17/4)". Caeté registra 53 óbitos pela COVID-19 e 2.253 casos suspeitos da doença.

"E o que mais nos aflige é a impossibilidade de casos medianos e mais complexos não terem aqui infraestrutura para o pleno atendimento. A vacinação atingiu os idosos de 66 anos, e esperamos que na próxima semana tenha um avanço no processo", completou Kléber.

Também em Sabará, o comércio não essencial voltou a funcionar. Mas foi mantida a proibição da venda de bebidas alcoólicas para o consumo no local ou em qualquer espaço público. De acordo com o Decreto Municipal Nº 341/2021, assinado pelo prefeito Wander Borges (PSB) permanecem proibidas as festas e os eventos, públicos ou privados, com qualquer quantidade de pessoas.

(foto: Soraia Piva/EM/D.A press)

Onda vermelha

As cidades da onda vermelha poderão reabrir as atividades não essenciais:

Comércio não essecial

Atrativos culturais e naturais

Atividades esportivas

Eventos com até 30 pessoas

Hotéis podem funcionar com 50% da capacidade





As igrejas podem abrir. Os prefeitos têm autonomia para determinar o fechamento do que acharem necessário, de acordo com a realidade da pandemia de cada local.





Onda roxa

Os municípios que permanecem na onda roxa continuam seguindo as restrições de fechamento de todo o comércio não essencial:

Bares e restaurantes

Cinemas

Shoppings

Academias

Salões de beleza

Lojas de roupas e calçados

Parques

Eventos

Shows

Há ainda barreiras sanitárias em pontos estratégicos das cidades e fiscalização mais rígida com aplicações de multas em caso de descumprimento dos protocolos.