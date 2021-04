COVID-19: farmacêuticos pedem agilidade na vacinação da categoria em Betim

Farmacêuticos pedem agilidade na vacinação da classe em Betim. Prefeitura já vacinou todos que atuam na linha de frente dos hospitais, UPAs, UBSs e Cecovids (foto: Rede Social/Reprodução)

Uma manifestação de farmacêuticos ocorreu na tarde desta quarta-feira (14/4) na porta da prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Eles pedem mais agilidade no processo de vacinação contra a COVID-19 para a categoria. A prefeitura abriu cadastro para os profissionais da saúde e está vacinando à medida que novos lotes do imunizante chegam ao município.

“Os farmacêuticos da rede pública e privada, que trabalham em unidades de saúde de modo geral e nas farmácias e drogarias, não pararam e estão no enfrentamento à pandemia desde o seu início. Nesses estabelecimentos, eles têm contato direto com pessoas contaminadas e se expõem ao risco de se infectarem diariamente”, alerta a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Júnia Célia de Medeiros, que apoiou a manifestação. “Os farmacêuticos da rede pública e privada, que trabalham em unidades de saúde de modo geral e nas farmácias e drogarias, não pararam e estão no enfrentamento à pandemia desde o seu início. Nesses estabelecimentos, eles têm contato direto com pessoas contaminadas e se expõem ao risco de se infectarem diariamente”, alerta a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Júnia Célia de Medeiros, que apoiou a manifestação.



A presidente do CRF/MG solicitou a imunização para os cerca de 380 farmacêuticos inscritos no conselho do município por meio de ofícios, sendo um deles entregue em fevereiro pessoalmente por ela aos gestores de Saúde, mas o Executivo não contemplou a todos com a vacinação. “Contrariando o Plano Nacional de Imunização, nenhum farmacêutico da rede privada, de farmácias e drogarias, foi vacinado até agora”, acrescenta Júnia Célia.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Betim explicou que os farmacêuticos se enquadram no grupo de trabalhadores da saúde e estão sendo vacinados por meio de inscrição em um cadastro eletrônico, disponibilizado pela prefeitura. Assim como as demais categorias, os farmacêuticos devem realizar o cadastro e aguardar o agendamento que é feito por e-mail.



Os cadastrados são organizados pela Secretaria Municipal de Saúde em uma fila de prioridade, que segue a ordem definida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e pela Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.319, de 9 de fevereiro de 2021, do Estado de Minas Gerais.



“A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que já foram vacinados todos os farmacêuticos da rede pública e privada que atuam na linha de frente da COVID-19 – hospitais, Centros Especializados em COVID-19 (Cecovids), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Até esta quarta-feira (14/4), já foram vacinados 99 farmacêuticos e bioquímicos em Betim, o que representa cerca de 30% da categoria. Outros 230 profissionais já estão cadastrados e aguardam o agendamento da vacinação em lista de espera”, informou a prefeitura de Betim em nota.



O secretário municipal de Assistência à Saúde, Hilton Soares, destaca que a vacinação está sendo realizada à medida que novas doses de vacina são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. “Considerando a dimensão da categoria dos trabalhadores da saúde que atuam no município, foi necessário priorizar inicialmente os trabalhadores envolvidos diretamente na atenção dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 e as equipes envolvidas na vacinação. Agora, à medida que o município recebe mais doses, vamos atendendo aos demais trabalhadores da saúde que fizerem o cadastro, mas respeitando a prioridade”, explica Soares.