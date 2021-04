COVID-19: Ouro Preto é a que mais vacinou na Região dos Inconfidentes

Mesmo com os avanços, a vacinação não consegue conter o número de mortes por COVID-19 em Ouro preto, Mariana e Itabirito; juntas, já perderam 232 vidas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Das três cidades da Região dos Inconfidentes, Ouro Preto é a que mais vacinou a população até o momento. Dos 74 mil moradores, 11,8% já tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Em segundo lugar, com uma população de 52 mil habitantes, Itabirito já vacinou 11%.

Em terceiro lugar, Mariana, com uma população de 61 mil habitantes, já aplicou 6.017 doses o que corresponde a 9,9% da população vacinada. Os dados são referentes à última remessa de imunizante das três cidades.





De acordo com o vacinômetro de Itabirito, nesta terça-feira (13/04), mais 132 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante, dando um total de 5.726 pessoas vacinadas. Na corrida da vacinação, os números de imunizados podem aumentar em Ouro Preto. Na quinta-feira (15/04), inicia a vacinação dos idosos de 67 e 68 anos e terá continuidade a aplicação da segunda dose nos idosos acima de 70 anos.



Até o momento, 8.725 pessoas já tomaram a primeira dose da CoronaVac.





Ainda segundo o vacinômetro das cidades, Itabirito já imunizou com a segunda dose 1.431 pessoas. Em Mariana, 1.738 pessoas receberam a segunda dose e em Ouro Preto, 4.225. Ouro Preto e Itabirito estão quase empatadas na aplicação da primeira dose. Mas Ouro Preto tem maior número de pessoas que já receberam a segunda dose.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Mariana, no sábado (10/4), a imunização foi voltada para idosos de 65 anos a 69 anos e para os profissionais da saúde da rede privada, e que na próxima semana os moradores dos distritos serão vacinados.





A secretária de Saúde de Ouro Preto, Glauciane Resende do Nascimento, afirma que a equipe de imunização tem trabalhado incansavelmente nos finais de semana para organizar o cronograma de vacinação.





“É extremamente complexa a logística, temos limites de recursos e, mesmo diante das dificuldades que são impostas e a instabilidade do governo estatual e do governo federal, tempos avançados na vacinação. Algumas pessoas que questionaram se a secretaria está mantendo as doses estocadas, a resposta é não. Todas as doses que recebemos nós estamos direcionando, o que a gente não consegue é administrar tudo de uma vez, e todas as doses que estão na rede de frios tem destino certo e designado pelo governo estadual”.





Mesmo com os avanços, a vacinação não consegue conter o número de mortes por COVID-19 nas três cidades. Juntas, já perderam 232 vidas – 90 em Itabirito, 81 em Ouro Preto e 61 mortes em Mariana.





A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hospital com leitos de UTI para COVID-19 destinados aos pacientes das três cidades, segue com 100% de ocupação. Dos 20 leitos, 12 estão sendo ocupados por moradores de Ouro Preto, cinco de Itabirito e três leitos com moradores de Mariana.