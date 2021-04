Penitenciária de Uberaba tem de se explicar após surto de COVID em detentos

Entrada da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em foto tirada antes da pandemia (foto: Jairo Chagas/Divulgação)

Após surto dena Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em, há cerca de duas semanas – já são quase 80 detentos com a doença –, equipe do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde realizou uma inspeção sanitária na unidade prisional na semana passada e, nesta segunda-feira (12/4), solicitou à direção diversos esclarecimentos.Segundo a Prefeitura de Uberaba, foi solicitada a apresentação de um plano de contingência da penitenciária, das medidas adotadas para o isolamento dos colaboradores, do quadro de saúde de todos os colaboradores e detentos, além da notificação do registro das limpezas realizadas e do treinamento do pessoal que realiza aO relatório foi assinado pela chefe do Departamento de Vigilância Sanitária, Patrícia Alves Ferreira."Foi orientado ao responsável pela instituição para realizar contato com os departamentos da prefeitura caso ocorra qualquer mudança significativa no avanço da COVID-19, nas dependências da instituição, a fim de que sejam adotadas, de imediato, todas as medidas para resguardar a saúde de todos os envolvidos”, diz trecho do relatório.A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (), informa que, conforme o levantamento das 10h desta segunda-feira, há 79 presos com diagnóstico positivo para a COVID-19 na“Eles cumprem período de quarentena dentro da unidade, acompanhados pela equipe de saúde, e estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença. As celas em que se encontram estão isoladas e são rotineiramente desinfectadas”, declarou a Sejusp.Ainda conforme a Sejusp, a equipe da Vigilância Sanitária fez uma visita de inspeção na penitenciária em 5 de abril e, nesta segunda-feira (12/4), foi levada à unidade prisional o relatório sobre a visita.“O documento pede esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela unidade prisional para o controle da COVID-19. A penitenciária já cumpre todas as medidas e orientações questionadas pela Vigilância Sanitária, e irá responder ao órgão de acordo com o prazo estipulado de 72h”, diz trecho da nota.A Sejusp declara ainda que a Penitenciária de Uberaba, assim como todas as outras unidades prisionais do estado, tem adotado várias ações para prevenir e controlar a disseminação do novoEntre elas, cita o encaminhamento de todas as pessoas presas em Minas Gerais para uma unidade específica em cada região, para 15 dias de quarentena e observação antes de seguirem para a unidade de destino.“Após a observação e atestada a sua saúde são encaminhadas para as demais unidades prisionais do estado”.

