Santa Bárbara prorroga medidas restritivas da onda roxa até 18 de abril

A preocupação é grande na Santa Casa de Santa Bárbara (foto: Diário de Santa Bárbara/Divulgação)

Venda de bebida e cultos proibidos

, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), terá mais sete dias de medidas restritivas da onda roxa, do Programa Minas Consciente do governo de Minas. O comércio não essencial permanecerá fechado até 18 de abril. O Decreto nº 4736/2021 foi publicado pela prefeitura nesta terça-feira (12/4) e manteve as restrições anteriores.As medidas restritivas são justificadas pelas taxas de transmissão dae de ocupação dos leitos que ainda permanecem altos na região.Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Santa Bárbara, tem nesta segunda-feira (12/4), 352 pessoas em isolamento domiciliar, três hospitalizadas no município e 13 hospitalizados em outras cidades.Santa Bárbara soma 34 mortes pelo novo. Há 2.229 casos confirmados da doença desde o início da pandemia e 1.827 recuperados.A cidade depende de leitos de, cidade referência da microrregião de saúde, que atualmente está com 100% de ocupação de leitos de UTI.Com o novo decreto, apenas as atividades essenciais poderão funcionar: serviços de saúde, setor de alimentos (com exceção de bares, restaurantes e lanchonetes, que só poderão funcionar comou retirada no balcão); construção civil, lavanderia e serviço de chaveiro; distribuidora de gás e comércio de combustível; bancos e casas lotéricas; locação e manutenção de máquinas e veículos; transporte de cargas e entregas em geral.Também estão liberados órgãos públicos municipais, serviços relacionados à tecnologia da informação, atividades jurídicas, cartorais, despachantes e contábeis.O decreto mantém a obrigatoriedade do uso detanto nas vias públicas quanto nos estabelecimentos.Está proibida a venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos e a circulação de pessoas com sintomas de– exceto para a realização de consultas, exames e aquisição de medicamentos.Nos supermercados, será necessário ainda a apresentação do CPF para acesso: final par – compras nos dias pares, final ímpar – compras nos dias ímpares. Só uma pessoa por família poderá entrar.As igrejas permanecem com a realização de cultos e missas suspensas, sendo permitido o aconselhamento individual e a realização das celebrações apenas no ambiente virtual.As atividades não essenciais poderão manter a operacionalização interna, desde que respeitando os protocolos sanitários, realizando vendas por meio de aplicativos e telefone com serviço de entrega por delivery ou retirada no balcão.e a proibição de visitas e reuniões familiares da onda roxa foram suspensos em toda a Minas Gerais.A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário COVID-19 em reunião em 7 de abril.