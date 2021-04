Volta às aulas: Zema pede que professores sejam prioridade na vacinação

No fim de março, o governador foi atendido pelo Ministério da Saúde após pedir a inclusão das Forças de Segurança no grupo de prioridade para receber a vacina (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), formalizou um pedido ao Ministério da Educação para que a comunidade escolar seja incluída como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização contra a COVID-19. O ofício foi enviado na sexta-feira (9/4).



Além da assinatura do governador, o documento contou com os nomes dos secretários de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, e de Educação, Júlia Sant’Anna.





No ofício, Zema explica a importância da inclusão de professores e demais trabalhadores da Educação como prioridade na vacinação, para que ocorra a volta gradual das aulas presenciais.



“As aulas presenciais são um pilar no desenvolvimento intelectual, social e emocional dos estudantes. A vacinação da comunidade escolar reforçaria as ações implementadas no Estado para a garantia de um retorno seguro da atividade educacional”, pontuou Zema.





No fim de março, o governador foi atendido pelo Ministério da Saúde após pedir a inclusão das Forças de Segurança no grupo de prioridade para receber a vacina. O grupo já está sendo vacinado em todo o estado.





Volta às aulas

Ao discutir a volta das aulas no estado, o Comitê Extraordinário COVID-19 analisou artigos científicos e experiências nacionais e internacionais relevantes. Os técnicos foram responsáveis por um relatório para embasar as ações do governo de Minas para permitir o retorno da atividade.





O documento conta com uma estratégia para o ensino híbrido e a Secretaria de Estado de Educação utilizará, como referência, as ondas do plano Minas Consciente, criado visando à retomada das atividades de forma gradual e segura.