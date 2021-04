Zema fala nesta quinta-feira sobre a situação da pandemia em Minas

Governador Romeu Zema determinou a suspensão do toque de recolher no estado (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

Com Minas Gerais vivendo seu pior momento desde o início da pandemia de COVID-19, o governador Romeu Zema (Novo) e o secretário de estado de Saúde, Fábio Baccharetti, darão um panorama da situação da doença nos últimos dias. Eles falarão com os jornalistas nesta quinta-feira (7/4), às 8h30, na Cidade Administrativa.

Um dos pontos a serem discutidos pode ser o prolongamento da onda roxa às macrorregiões que não avançaram na oferta por leitos, casos e mortes por COVID-19.





O recorde de mortes por COVID-19 no estado havia sido registrado na sexta-feira (2/7), quando foram contabilizadas 486 vidas perdidas. Com exceção de segunda-feira e terça-feira (5/4 e 6/4), Minas somou número superior a 300 mortes em 24 horas nos últimos dias.





O estado teve, na primeira semana de abril, um aumento de 324% no número de óbitos pelo novo coronavírus em relação ao mesmo período em janeiro.



Em relação a março – quando a SES-MG já havia alertado sobre o pior período da pandemia –, a elevação foi de 100%.





Mesmo com medidas duras de isolamento, o número de casos em um único dia foi extremamente alto (13.358), totalizando 1.061.397 infectados.



Minas Gerais está atrás apenas de São Paulo como o estado de maior número de contaminados pela doença.





A alta procura por UTIs em todo o estado é uma preocupação a mais para as autoridades. Atualmente, 3.950 pacientes estão internados, correspondendo a 86,15% das vagas preenchidas.



Ainda há 650 pessoas à espera de leitos para internações.





Em relação às enfermarias, a ocupação é inferior, mas em nível preocupante: 75,88%, correspondendo a 15.195 pessoas utilizando o serviço de saúde.



Ainda há 883 infectados à espera de vagas.



Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Sem toque de recolher









A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinárioo COVID-19 em reunião nesta quarta-feira (7/4). Depois de ação movida pelo deputado federal Bruno Engler (PRTB), o governo de Minas também determinou a suspensão do toque de recolher em todo o estado e liberou a visitação aos familiares.A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinárioo COVID-19 em reunião nesta quarta-feira (7/4).

O toque de recolher já estava suspenso desde a segunda-feira (5/4), quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) convocou uma reunião com o governo do estado para discutir o fim da medida.





Onda vermelha





Elas apresentaram evolução nos números e poderão reabrir as atividades, desde que as estatísticas não piorem até sexta-feira (9/4). O Estado também decidiu que a macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras deixarão a onda roxa do programa Minas Consciente e avançarão para a onda vermelha a partir de segunda-feira (12/4) Elas apresentaram evolução nos números e poderão reabrir as atividades, desde que as estatísticas não piorem até sexta-feira (9/4).





A macrorregião do Triângulo do Norte e a microrregião de Patos de Minas foram as primeiras a serem inseridas na onda vermelha. Desde a quarta-feira passada (31/3), as cidades estão com os serviços autorizados a funcionar.