Menos restrições: veja as cidades mineiras que saíram da onda roxa

Montes Claros será uma das cidades que migrarão para a onda vermelha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Pelo menos 54 cidades de Minas Gerais devem avançar a partir de segunda-feira (12/4) para a onda vermelha do programa Minas Consciente, que orienta o retorno gradual das atividades econômicas. Os municípios serão monitorados até sexta-feira (9/4) para assegurar que não há piora nos indicativos da COVID-19, sobretudo na oferta de leitos de UTI e enfermaria.

A decisão foi comunicada pelo governo de Minas nesta quarta-feira (7/4) e será publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (8/4).





mortes é de 26.303, além de mais de 1,1 milhão de casos. A mudança ocorre justamente quando Minas Gerais registrou seu maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia: 508. O total deé de 26.303, além de mais de 1,1 milhão de casos.





As localidades que avançaram para a onda vermelha foram a macrorregião do Triângulo Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros e Bocaiuva e Taiobeiras. Caso elas apresentem piora nos números, poderão voltar para a onda roxa.





Cidades importantes como Araxá, Uberaba e Frutal também poderão reduzir as restrições na economia. Na fase do programa, serão permitidos o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.





Se a onda roxa não permitia a ocupação em hotéis e atrativos culturais, agora a onda vermelha passa a aceitar 50% da capacidade máxima. Outra mudança é a presença de 30 pessoas por evento.





“As mudanças não terão impacto na efetividade da onda roxa, porque a restrição de circulação de forma isolada não tem impacto direto. O que realmente queremos é evitar aglomerações. Por isso a decisão de fazer com que serviços não essenciais, principalmente bares, não vendam produtos em balcão para evitar concentração de pessoas na porta", ressalta o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccharetti.





"Também recomendamos cuidado até mesmo durante uma reunião familiar, em função do risco de contágio”, acrescenta.





O governo também comunicou que suspendeu o toque de recolher das 20h às 5h e a liberação dos encontros familiares. A decisão ocorreu depois de o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) revogar a medida feita pelo estado, por entender que tirava o “direito de ir e vir” do cidadão.





Anteriormente, 38 cidades de Minas também haviam avançado para a onda vermelha. Todas pertencem à macrorregião do Triângulo do Norte e da microrregião de Patos de Minas.





Os demais municípios do estado permanecem na onda roxa por tempo indeterminado. Na próxima quarta-feira (14/4), a Secretaria de Estado de Saúde deve divulgar um novo panorama acerca da situação da doença no estado.





Macrorregião Triângulo do Norte

Araxá, Água Comprida, Campo Florido, Campos Altos, Carneirinho, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira, Frutal, Ibiá, Itapagipe, Iturama, Limeira do Oeste, Pedrinópolis, Perdizes, Pirajuba, Planura, Pratinha, Sacramento, Santa Juliana, São Francisco de Sales, Tapira, Uberaba, União de Minas e Veríssimo





Microrregião de São Gotardo

Arapuá, Carmo do Paranaíba, Matutina, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gotardo e Tiros





Microrregião de Taiobeiras

Curral de Dentro, Berizal, Ninheira, São João do Paraíso, Vargem Grande do Rio Pardo, Indaiabira, Montezuma, Santo Antônio do Retiro e Rio Pardo de Minas





Microrregião de Montes Claros/Bocaiuva

Bocaiúva, Claro dos Poções, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Glaucilândia, Guaraciama, Itacambira, Joaquim Felício, Juramento, Montes Claros e Olhos D´Água