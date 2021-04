Mineiras que ganharam bolsa na Alemanha são barradas pela pandemia

Luiza Braga e Laura Buarque aguardam autorização para seguir para a Alemanha e correm o risco de perder a bolsa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Duas jovens mineiras que ganharam uma bolsa de estudos e trabalho na Alemanha vivem dias de ansiedade enquanto o país europeu não libera a entrada de estrangeiros por conta da pandemia do novo coronavírus.





pesquisa Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) e correm o risco de perder a vaga caso a fronteira não seja liberada até o início de maio.



As estudantes Luiza Braga Ferreira dos Santos, de 29 anos, e Laura Buarque Andrade, de 32, passaram em um processo seletivo para integrar o laboratório de pesquisa Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) e correm o risco de perder a vaga caso a fronteira não seja liberada até o início de maio.













Era um trabalho temporário, já que o grande sonho era trabalhar fora do Brasil.



Logo depois da formatura, Luiza fez o mestrado no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, e voltou para BH para trabalhar como técnica na UFMG. Era um trabalho temporário, já que o grande sonho era trabalhar fora do Brasil.





“Tem um tempo que eu tento trabalhar fora e participei, no ano passado, de um processo seletivo para o centro de pesquisa em que você é contratado como pesquisador junior e pode fazer o doutorado lá. Havia 62 pessoas no total, do mundo inteiro, e passei na primeira colocação para desenvolver meu projeto com eles e ser a pesquisadora júnior do instituto”, conta Luiza.





A estudante recebeu a aprovação oficial em janeiro e ainda não conseguiu sair do Brasil. “Como o coronavírus piorou muito, os consulados foram fechados, a Alemanha restringiu ainda mais a entrada de brasileiros e simplesmente eu não consigo ir”, explica.



A estudante recebeu a aprovação oficial em janeiro e ainda não conseguiu sair do Brasil. "Como o coronavírus piorou muito, os consulados foram fechados, a Alemanha restringiu ainda mais a entrada de brasileiros e simplesmente eu não consigo ir", explica.

No meio desse processo de luta para conseguir a liberação para viajar para a Alemanha, ela conheceu Laura, que é engenheira de minas, com mestrado em geometalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).



O projeto aprovado dela é para estimar as reservas de lítio mundiais até 2050, também na HZDR, mas em outra unidade.





“Pedi demissão onde trabalhava para ir, pois sempre foi meu sonho ter uma carreira internacional”, diz a Laura.









“Simplesmente, se a gente não conseguir até maio, vamos perder a vaga”, lamenta.



As duas se uniram para não perder a oportunidade que ganharam em meio a dezenas de concorrentes de outros países. De acordo com Luiza, o contrato dela era para início em abril e o de Laura em março. "Simplesmente, se a gente não conseguir até maio, vamos perder a vaga", lamenta.





Se as restrições do país europeu não diminuírem, elas provavelmente serão substituídas por alemães.



“São duas mineiras, duas brasileiras que lutaram muito para conseguir uma vaga de pesquisadora júnior, e o consulado simplesmente não ajuda”, disse.



“A gente não entende o porquê dessa falta de ajuda, sendo que já temos contrato de trabalho, não estamos indo para passear. Inclusive temos uma carta do instituto explicando a urgência.”



Em resposta ao Estado de Minas, o Consulado Geral da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro afirmou que o governo alemão decidiu por uma proibição geral de entrada e transporte de viagens do Brasil para a Alemanha desde 30 de janeiro de 2021, que foi prorrogada até 14 de abril e poderá ser novamente prorrogada dependendo do desenvolvimento da pandemia.





Segundo o consulado, essa medida foi tomada “para evitar a inserção de formas mutantes do vírus corona”.





Poucos grupos de pessoas estão isentos dessa proibição básica de entrada e transporte e, mesmo sendo um assunto importante os cursos de extensão, como pesquisas, devido à magnitude atual da pandemia, não estão sendo considerados uma exceção. Neste contexto, gostaríamos de salientar que atualmente não podem ser emitidos vistos para pessoas que não se enquadram nas exceções e que, portanto, não estão autorizadas a entrar”, diz o texto.