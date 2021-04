COVID-19: pessoas se mobilizam na Alemanha contra medidas de saúde

(foto: AFP / dpa / Christoph Schmidt)

Milhares de pessoas se reuniram em Stuttgart no sábado (03/04) para protestar contra as medidas sanitárias, enquanto o debate na Alemanha sobre o aumento dasem face da terceira onda de COVID-19 se intensifica.Milhares de manifestantes, a maioria sem máscaras, chegaram a uma praça no nordeste da cidade no meio da tarde após uma marcha do centro, observou um jornalista da AFP.Os participantes "ignoraram" ospedidos de respeito às normas de saúde, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social, explicou a polícia em nota, sem relatar incidentes graves.Este movimento, contrário às medidas tomadas para limitar a propagação do, que foi apelidado de "Querdenken", ou "Anticonformista", tem se manifestado regularmente na Alemanha desde o início da pandemia.Membros da extrema esquerda, partidários das teorias da, detratores da vacinação e partidários da extrema direita participam desse movimento.Entre 15.000 e 20.000 pessoas seem Cassel em 20 de março, levando a confrontos com a polícia e várias interpelações.Em Stuttgart, os manifestantes pediram em seus cartazes o "fim da ditadura da COVID-19".A mobilização ocorre enquanto a Alemanha debate umdas medidas contra o surto de novas infecções.O governo "estuda" as possibilidades de padronizar as regras sanitárias "para impedir a terceira onda de coronavírus se as medidas da região não alcançam", disse um porta-voz no sábado.A chanceler Angela Merkel é a favor de medidas rígidas de contenção do vírus, enquanto a taxa de incidência no sábado era de 131 casos por 100 mil habitantes em uma