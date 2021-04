Angela Merkel apoia ideia de 'confinamento nacional curto' na Alemanha

(foto: AFP / POOL / HANNIBAL HANSCHKE)

A chanceler Angela Merkel é favorável à aplicação de um "corto e uniforme" em toda Alemanha, para frear o aumento dos contágios por COVID-19, afirmou nesta quarta-feira a porta-voz do governo."O sistema de saúde está submetido a uma pressão", advertiu Ulrike Demmer em uma entrevista coletiva. "Por isto se justificam os pedidos de um confinamento curto e uniforme", afirmou a porta-voz.O número de pacientes em UTIs "5% em um dia", advertiu a porta-voz do governo.A taxa de incidência de sete dias alcançou na quarta-feira 110,1 na Alemanha, com 9.677 casos registrados oficialmente e 298 mortes em 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch de vigilância"Precisamos de uma incidência inferior a 100", argumentou Demmer, antes de alertar que os dados atuais provavelmente são parciais devido ao fim deprolongado da Páscoa.Um dos possíveis candidatos a suceder a chanceler, o líder do partidoCDU, Armin Laschet, defendeu nos últimos dias um confinamento de "duas ou três semanas" para reduzir a taxa de incidência até que a campanha de vacinação tenha efeito.Mas ele não explicou as modalidades doconfinamento, especialmente no que diz respeito a possíveis novos fechamentos de escolas e creches.