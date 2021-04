Do sufoco ao alívio: Mariana consegue doação de 20 cilindros de oxigênio

O empréstimo dos 20 cilindros de oxigênio feito pela Vale será de seis meses (foto: Secretaria de Saúde de Mariana/Reprodução)

Após o sufoco passado há duas semanas, a Secretaria de Saúde de Mariana, Região Central de Minas Gerais, consegue com a Vale o empréstimo de mais 20 cilindros de oxigênio medicinal, com capacidade de 200 de litros cada um. Agora, são 80 cilindros no total, que recebem diariamente a reposição do insumo por meio da empresa prestadora de serviço.

“A escassez dos cilindros se deu porque uma das características mais marcantes do coronavírus é a infecção do sistema respiratório e, por isso, se faz necessário o oxigênio hospitalar”.

De acordo com Brito, a nova capacidade vai atender as três unidades de atendimento na cidade – Unidade de urgência e emergência, Hospital Monsenhor Horta e Unidade de cuidados em saúde (COVID-19). Nesta quarta-feira (07/04), existem 120 pessoas na sede e nos distritos em tratamento.

Mariana está na onda roxa do Plano Minas Consciente desde 15 de março. Nesse período, mesmo com as restrições emitidas pelo decreto municipal, os números não abaixaram.



No dia 15 de março, eram 21 pessoas internadas nas unidades de tratamento da cidade. No boletim epidemiológico dessa terça-feira (06/04), são 24. Em relação aos novos casos de COVID-19 nesse período, o boletim registrou mais 860 infectados e mais 14 mortes pela doença, com total de 60 vidas perdidas.

A taxa de ocupação de leitos clínicos do Hospital Monsenhor Horta permanece em 90%.

Na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hospital da microrregião que atende as cidades de Mariana, Ouro Preto e Itabirito, a ocupação dos 20 leitos de UTI destinado aos pacientes de COVID-19 se mantém entre 90 e 100%.