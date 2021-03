Comércio fechado esvazia ruas de BH e evidencia 'furões' da quarentena

Ver galeria . 28 Fotos BH fica quase deserta neste domingo (28/03) de manhã e evidencia 'furões da quarentena' (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press )







pandemia do novo coronavírus se agravou e medidas de afastamento social precisaram ser impostas para evitar piora no atendimento hospitalar que segue esgotado de pacientes. Neste domingo (28/03), Belo Horizonte teve uma manhã quase deserta em obediência ao do novose agravou e medidas de afastamento social precisaram ser impostas para evitar piora no atendimento hospitalar que segue esgotado de pacientes. Neste domingo (28/03),teve uma manhã quase deserta em obediência ao Decreto Municipal 17.572, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) , que impede o funcionamento de algumas atividades consideradas essenciais.









Comércio aberto, somente as farmácias, com movimento bem tímido. Com o delivery permitido na cidade, o fluxo mesmo é de entregadores que carregam mochilões nas costas em cima de bicicletas e motocicletas.





A Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, estava quase deserta. Na interditada Praça Floriano Peixoto, só se ouve o som dos pássaros.



Avenida Brasil quase deserta neste domingo de comércio fechado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)





Comprar o jornal de domingo? Não nas bancas tradicionais, já que elas também estão impedidas de abrir.



Por outro lado





Pista de caminhada da Avenida Bandeirantes neste domingo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Contrariando as medidas de restrições que pedem à população para ficar em casa, a pista de caminhada da Avenida Bandeirantes registrou alguns "furões da quarentena”. O cenário foi o mesmo ao redor da Praça JK, onde nem o fechamento com grades foi capaz de impedir caminhada e atividades esportivas do lado de fora.





Já na Avenida dos Andradas, com a pista de cooper e atividades esportivas fechadas, praticantes usufruíram da via ao lado.









Sabará ou BH? Limite entre Sabará e Belo Horizonte (foto: Celso Martins/Divulgação)



Na Avenida Contagem, no Bairro Santa Inês, Região Leste de BH, moradores da capital só precisam atravessar a rua para achar padaria e supermercado abertos, já que do outro lado é o município de Sabará, que permanece com os serviços essenciais funcionando. Na Avenida Contagem, no Bairro Santa Inês, Região Leste de BH, moradores da capital só precisam atravessar a rua para achar padaria e supermercado abertos, já que do outro lado é o município de Sabará, que permanece com os serviços essenciais funcionando.

Por lá o movimento é grande: muitos carros e muitas pessoas fazendo compras normalmente. A reportagem também flagrou uma padaria comercializando produtos na Rua Euclasio, Bairro Paraíso, Região Leste de BH.







Por que fechar a cidade?





Entrevista: Estevão Urbano fala sobre 1 ano de combate à COVID-19 em BH

A medida é mais uma tentativa de amenizar a difícil situação no controle à doença, que tomou proporções gigantescas em março. A capital mineira contabilizou 3.145 mortes e soma mais de 138 mil casos da doença desde março do ano passado. A ocupação das UTIs está atualmente em 107,5%, enquanto 88,5% das enfermarias estão com pacientes.

Na visão do médico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Estevão Urbano, a nova regra é muito importante para evitar aglomerações aos domingos. Ele afirma que, diante de uma situação de emergência, vale tentar fazer qualquer coisa para diminuir o caos da COVID-19.





“Chegamos a um cenário em que já há justificativa para tudo. Quando o colapso chega, qualquer medida é justificável. Quando se coloca tudo na balança, vemos o que é possível ser feito. Boa parte do movimento é de pessoas que trabalham nos serviços essenciais, um volume grande de pessoas que vão para hospitais, clínicas, padarias e supermercados. É difícil mexer esse volume. Muita coisa já está fechada. O objetivo é diminuir o movimento, já que as pessoas tendem a sair mais de casa no domingo”, afirma.



Atividades não essenciais já não poderiam abrir as portas desde 6 de março. Aparecem na lista lojas de roupas, bares e restaurantes (consumo no local), setor de eventos, cinemas, feiras, shoppings, clubes de lazer, clínicas de estéticas e salões de beleza, parques de diversão, feiras, escolas e academias.









O que pode funcionar





» Artigos farmacêuticos

» Combustíveis para veículos automotores

» Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula

» Artigos de ótica

» Artigos médicos e ortopédicos

» Comércio de medicamentos veterinários









O que não pode funcionar





» Padarias

» Supermercados

» Casas de carnes

» Mercearias

» Lojas de material elétrico e hidráulico

» Agências bancárias

» Casas lotéricas

» Bancas de jornais

» Agências de correios e telégrafos

» Comércio de laticínios e frios

» Peixarias

» Indústrias em geral