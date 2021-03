COVID-19: Ubá decreta o fechamento de indústrias não alimentares

Ubá tem 100% dos leitos UTI ocupados e pacientes na fila de espera (foto: Reprodução/Governo de Minas )

A prefeitura de Ubá, na Zona da Mata, anunciou, nessa sexta-feira (26/3), medidas mais restritivas de enfrentamento a COVID-19. Além de estabelecer regras mais rígidas, o novo decreto prorroga, até o dia 4 de abril, a vigência do Decreto 6561/2021 que inseriu o município na onda roxa do Plano Minas Consciente.

As novas regras incluem o fechamento das indústrias não integrantes da cadeia alimentícia e a suspensão dos cultos, celebrações e atividades presenciais em igrejas e templos. Também fica proibido o funcionamento presencial do comércio e setor de serviços, que pode atender somente por delivery, com portas fechadas (proibida a retirada na porta ou balcão).

Além disso, os atendimentos eletivos não essenciais nos consultórios e clínicas particulares estão suspensos e o funcionamento do comércio de produtos alimentícios, inclusive, minimercados, hortifrutigranjeiros, açougues, peixarias e padarias, na sexta-feira (2/4) e no domingo (4/4), está proibido.

O decreto também suspende, até o dia 30 de abril, todos os eventos públicos ou privados, de qualquer natureza, inclusive aqueles com alvará já emitidos.

Situação da pandemia em Ubá

De acordo com o último boletim epidemiológico, o município já soma 8270 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus. O número de óbitos da cidade já está em 139 e, atualmente, 920 casos estão em acompanhamento.

Ubá tem hoje 100% dos leitos de UTI exclusivos para o tratamento da COVID-19 ocupados e pacientes na fila de espera por leitos. O município também enfrenta o risco de falta de insumos para o tratamento intensivo de pacientes agravados pela doença.

Durante pronunciamento realizado na tarde dessa sexta (26/3), o prefeito Edson Teixeira Filho destacou o agravamento da crise sanitária no município e a necessidade da adoção de medidas mais restritivas para o enfrentamento à doença.

“O município de Ubá vive uma situação muito difícil do ponto de vista da saúde. Mesmo com a ampliação de leitos clínicos e de UTI, o Hospital Santa Isabel, que é referência regional no tratamento da COVID-19, tem registrado taxas de 100% de ocupação de leitos e pacientes na fila, aguardando internação. Além disso, registramos um elevado número de casos confirmados e de óbitos nos últimos dias” relata o prefeito.

“Diante desta realidade, não temos outra alternativa senão estabelecer regras mais rígidas dentro da onda roxa. Ao longo dessa semana, estivemos nos reunindo com empresários, representantes dos sindicatos patronais e funcionais e prefeitos da região para discutir o estabelecimento de atitudes conjuntas para tentar frear o avanço desta doença. O decreto, publicado hoje, trará mudanças necessárias. Mas somente com a contribuição de toda a população, cada um cuidando de si e de sua família, vamos conseguir vencer o coronavírus”, finaliza.

