Secretário de Saúde de MG: 'É muito cedo para qualquer flexibilização'

Comércio segue fechado com prorrogação da onda roxa



flexibilização.” Ao anunciar a prorrogação da onda roxa do programa Minas Consciente , o secretário de Estado de Saúde (SES-MG), o médico Fábio Baccheretti, afirmou nesta quarta-feira (24/4) que “é muito cedo para qualquer município fazer qualquer tipo de.”





A declaração foi feita como uma das justificativas para o aumento das restrições das atividades no estado. Segundo análise da SES-MG, o início da onda roxa comprovou que o isolamento da sociedade aumentou.









“Isso mostra que está muito lenta a evolução em relação ao aumento do isolamento da população e os indicadores de incidência e ocupação”, analisa Fábio.





“É importante que cada município entenda que essa decisão é humanitária. Todas as regiões sofrem muito com a pandemia. Os que estão em onda roxa há mais tempo continuam sofrendo. Existe uma esperança que logo nas próximas semanas a ocupação caia, mas o restante do estado está num momento de piora nos indicadores de ocupação”, destacou o secretário de Saúde.



Fábio explicou que o isolamento de Minas até outubro do ano passado era superior ao isolamento médio do país. Logo depois, o mineiro começou a ter um comportamento de isolamento pior do que a média do Brasil.





“Neste ano houve uma queda importante do isolamento do país e em Minas. O país inteiro vem fazendo medidas restritivas, então o isolamento do país também vem subindo. E o estado de Minas também vem subindo, mas de uma forma muito lenta”, disse o chefe do gabinete da Saúde.