Nova Lima segue com cadastramento de idosos que não usam SUS

O município de Nova Lima segue cadastrando os idosos que ainda não estão inscritos no Sistema Único de Saúde (SUS) ou que nunca foram atendidos por algum programa municipal de saúde. As pessoas que já são atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou por algum programa do SUS não precisam se recadastrar. O cadastro também pode ser feito pela internet. De janeiro a julho de 2020, 3.157 cadastros foram feitos.

Segundo a prefeitura, o cadastro é uma ferramenta importante para a administração municipal conhecer a população idosa que não utiliza a saúde pública e saber suas necessidades para imunização.

O cadastramento começou antes mesmo da pandemia, em janeiro de 2020, e é uma ação que vem sendo realizada no município no âmbito da implantação da estratégia de saúde da família (ESF). Esse cadastro é feito pelos agentes comunitários de saúde (ACS) durante as visitas domiciliares realizadas a toda a população, independentemente da região de residência ou condição socioeconômica.

Contudo, tais profissionais sempre tiveram dificuldade de acesso às residências localizadas em condomínios e bairros de luxo. “A resistência dessas famílias em receber profissionais do SUS nesses locais é um dos motivos do município não ter 100% de sua população cadastrada”, afirma a prefeitura.

De acordo com o último boletim semanal da Prefeitura de Nova Lima, divulgado no dia 19 de março, a cidade já vacinou 10.678 pessoas, sendo 6.809 com a primeira dose e 3.869 já com a segunda, contemplando profissionais de saúde, idosos em instituição de longa permanência, pessoas em residência inclusiva e idosos das faixas etárias acima de 90 anos, de 85 a 89 anos e de 80 a 84 anos.

Nova Lima não tem hospital público próprio. Existe o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que é uma fundação e atende usuários do SUS, e além disso abriga os hospitais particulares Vila da Serra e Biocor. A cobertura da atenção básica municipal é de 97,22%, conforme o último levantamento do Ministério da Saúde, feito em dezembro de 2020.

Quem ainda não se inscreveu, deve se cadastrar. Os novalimenses com 80 anos ou mais que ainda não foram imunizados devem ligar na unidade de referência do seu bairro para agendar o atendimento.