Entidades do serviço público fazem carreata contra reforma administrativa

Carreata ocorreu na manhã desta quarta-feira (24/3) em Belo Horizonte (foto: Sitraemg/Divulgação) Serviço Público, entidades representativas realizaram, na manhã desta quarta-feira (24/3), uma carreata contra a reforma administrativa e a favor da vacinação da COVID-19, em Belo Horizonte. No Dia Nacional em Defesa do, entidades representativas realizaram, na manhã desta quarta-feira (24/3), umacontra ae a favor dada, em Belo Horizonte.









A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg), em parceria com os movimentos Frente Mineira em Defesa do Serviço Público, o Fórum de Mineiros e outros sindicatos que representam os trabalhadores do serviço público mineiro.





As entidades protestam contra a PEC 32/20, que visa alterar dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados e municípios. A proposta também restringe a estabilidade no serviço público a carreiras típicas de Estado.





David Landau, coordenador executivo do Sitraemg, diz que a população não deve se acostumar com as tragédias que ocorrem no país (foto: Sitraemg/Divulgação) parlamentares para que a reforma não seja aprovada. “Temos dois pontos principais. O primeiro é a de subsidiariedade do público em relação ao privado, que significa que o Estado terá controle apenas daquilo que não pode dar lucro. Por exemplo, é possível colocar uma empresa para gerar postos de saúde e escolas. O segundo é que a PEC permitirá a substituição de servidores concursados por indicações políticas, não só para cargos de chefia, mas também para cargos técnicos”, disse. Segundo David Landau, coordenador executivo do Sitraemg, a carreata buscou conscientizar a população sobre a situação e pressionar ospara que a reforma não seja aprovada. “Temos dois pontos principais. O primeiro é a de subsidiariedade do público em relação ao privado, que significa que o Estado terá controle apenas daquilo que não pode dar lucro. Por exemplo, é possível colocar uma empresa para gerar postos dee escolas. O segundo é que a PEC permitirá a substituição de servidores concursados por indicações políticas, não só para cargos de chefia, mas também para cargos técnicos”, disse.





Além do combate à reforma administrativa, os manifestantes reivindicam a ampliação da vacinação contra o novo coronavírus no estado e maiores estruturas de trabalho para servidores da saúde e educação pública. “Vivemos uma tragédia com 3 mil pessoas morrendo por dia. Infelizmente, às vezes ficamos um pouco acostumados com isso, mas não podemos nos acostumar. É a estrutura pública de servidores concursados que estão querendo destruir com essa reforma”, disse David.





Durante a manifestação, foi pedido aos participantes que usassem máscaras, álcool em gel e respeitassem o distanciamento social para prevenir o contágio da COVID-19.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.