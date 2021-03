Municípios que não seguirem onda roxa poderão ser acionados na Justiça

Minas Gerais vive seu pior momento desde o início da pandemia (foto: Eduardo Valente/Shoot/Estadão Conteúdo)

Os municípios mineiros que não cumprirem as determinações da onda roxa, a mais restritiva do Plano Minas Consciente, do Governo do Estado, poderão ser acionados na Justiça para seguir as medidas. A informação foi divulgada pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) nesta quinta- feira (18/3). Mas, conforme o órgão, antes do ajuizamento das ações, serão tentados acordos com as prefeituras que se opuserem às medidas da onda roxa.

De acordo com nota divulgada pela Advocacia-Geral do Estado, o governo estadual, por meio da AGE, em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais Estadual (MPMG), vai atuar para que os 853 municípios mineiros, “em nome da vida e da saúde pública”, sigam todas as medidas previstas na “onda roxa”, que é impositiva e passou a valer em todo o estado nessa quarta-feira (17/3), com o objetivo de frear o avanço da COVID-19.





A nota lembra que o esforço será feito, com a “possibilidade de ajuizamento de ação judicial” contra as medidas. Entre elas, estão o “toque de recolher” no horário noturno (20h às 5h) e o fechamento do comércio não essencial, que encontraram resistência por parte de algumas prefeituras nas regiões do Triângulo, Sul de Minas e Vale do Aço.





“Entretanto, o primeiro e mais eficaz caminho é o trilhado pela desjudicialização, a busca da solução no âmbito extrajudicial”, afirma o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa.





“Na hipótese de essa possibilidade ser infrutífera, o alinhamento entre a AGE e o MPMG é pelo uso da via judicial para assegurar o cumprimento da Deliberação n° 130 (criação da onda roxa no Estado) e da Deliberação nº 138 (dispõe sobre a atuação conjunta da AGE e MPMG) em todos os 853 municípios mineiros sob risco de se tornarem inócuas as ações administrativas adotadas com o aumento exponencial de infecções e, ressalte-se, mortes”, enfatizou Pessoa.





Dessa maneira, informou a Advocacia-Geral do Estado, o procurador do Estado (integrante da AGE) e o promotor de Justiça (membro do MPMG), responsáveis pela atuação das instituições no âmbito do município que desrespeitar a fase mais rígida do Minas Consciente vão direcionar a demanda para o núcleo regional da AGE para se buscar a solução extrajudicial. Não ocorrendo solução do conflito, será ajuizada ação judicial.



Em comunicado assinado em conjunto pelo Advogado-Geral do Estado; o procurador-geral de Justiça Adjunto Institucional, Carlos André Mariani Bittencourt; e o promotor de Justiça Luciano Moreira de Oliveira (um dos coordenadores no enfrentamento da COVID no âmbito do MPMG), ressaltaram que, embora a proteção da saúde seja matéria de competência comum entre os entes federados, neste momento em que o avanço da pandemia coloca em risco de colapso o atendimento às vítimas da COVID-19, “há necessidade da adoção de medidas regionais e estaduais que ultrapassam a esfera do interesse os municípios”.





A AGE destaca ainda que "a competência normativa e administrativa do Estado se afirma e se mostra constitucionalmente válida para a implementação da onda roxa em toda Minas Gerais". Além disso, o comunicado reforça que “o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 6625, prorrogando a possibilidade de adoção das medidas de enfrentamento à pandemia previstas na Lei n° 13979/2020, dentre as quais o isolamento e a quarentena”.

Não à onda roxa

Inicialmente, vários municípios não aderiram à onda roxa do Minas Consciente: Uberlândia (Triângulo), Ipatinga e Coronel Fabriciano (ambos no Vale do Aço), Bom Sucesso (Oeste), além de Guaxupé, Varginha, Campo do Meio e Carmo do Rio Claro (todas no Sul do estado).





Mas, depois de pressão do MP, Guaxupé, de pouco mais de 50 mil habitantes, foi a primeira a comunicar que implantou as medidas de restrição das atividades e o toque de recolher desde a quinta-feira (18/3). Em seguida, Campo do Meio, Bom Sucesso e Ipatinga aderiram às medidas. E Uberlândia seguirá com restrições próprias.

Em Varginha, o prefeito Vérdi Lúcio Melo (Avante) afirmou que, diante da crise econômica, é impossível fechar toda a cidade outra vez: "Fomos surpreendidos com a decisão do excelentíssimo governador Romeu Zema de que todos os municípios deveriam ser encaixados na onda roxa. Entendemos que é uma medida muito forte , até porque já vivemos esses momentos anteriormente e acreditamos que acertamos na decisão".





O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius Bizarro (PSDB), repudiou a onda roxa e disse que enviará carta a Romeu Zema: “Não tem onda roxa não. Tem o nosso decreto e precisa ser seguido. É isso que vamos trabalhar e só fecho Coronel Fabriciano se o nosso hospital falar ‘fecha aí, prefeito, abaixa a bola que não está dando’. Tirando isso, aqui não, governador. Vem cá, muda para Fabriciano, troca o título de eleitor e vem concorrer aqui nas eleições de 2024”