COVID-19: Nova Lima amplia leitos de CTI para pacientes

Em muitas cidades, hospitais já estão com 100% de ocupação de leitos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai ampliar os leitos do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, referência para o tratamento de pacientes com COVID-19, a partir da próxima segunda-feira (22/3). Ao todo, serão oito novos leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 10 clínicos. O Executivo municipal investirá R$ 4 milhões.





Segundo o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, a medida é essencial para que o atendimento à população seja reforçado.

“Vivemos o momento mais crítico desde o início da pandemia, com o aumento de casos e a baixa disponibilidade de leitos tanto na rede pública quanto na suplementar. Neste cenário desafiador, somamos esforços com a direção do Hospital Nossa Senhora de Lourdes para ampliar o número de leitos de CTI, sendo oito para atender exclusivamente pacientes com Covid-19”, disse.





Os pacientes de Nova Lima que precisavam de internação em CTI, estavam sendo encaminhados aos hospitais de referência em COVID-19 do SUS das cidades mais próximas, principalmente BH. “Ampliamos os leitos, mas é importante redobrarmos os cuidados e cumprirmos todas as medidas de prevenção para diminuirmos o contágio e o número de internações”, afirma o prefeito.





Além dos novos leitos de CTI, serão criados, também, outros dez leitos clínicos para pacientes em fase de recuperação da COVID-19, que não carecem de tratamento intensivo. Para isso, cerca de R$ 177,2 mil foram investidos na instalação da nova ala - com cateter de alto fluxo, osmose reversa portátil e enxoval hospitalar - e mais R$ 950 mil mensais de custeio.





O vice-prefeito de Nova Lima e secretário interino de Saúde, Diogo Ribeiro, ressaltou que mesmo com as ações tomadas pela prefeitura, a luta contra a COVID-19 é de toda a população.





“Toda vida importa e não mediremos esforços para oferecer as melhores condições de atendimento, sobretudo neste momento tão desafiador. A população precisa entender que a situação ainda é crítica e que, se cada um fizer a sua parte, vamos reduzir os índices de contágio”, pontuou.





De acordo com André Luís Gouvêa, presidente da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, o agravamento da pandemia e a complexidade exigiram o esforço para abrir em cinco dias uma nova ala.





“É um trabalho hercúleo, mas contamos com o apoio da nossa equipe assistencial para dedicação extra neste momento. Vamos oferecer um suporte maior à população, mas é necessário que as pessoas também respeitem o distanciamento, usem máscara e higienizem as mãos com frequência”, disse.

Onda roxa

O Governo de Minas determinou, no início da semana, que todos os 853 municípios do estado entrassem na onda roxa, que permite apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais, além do toque de recolher das 20h às 5h.