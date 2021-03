'Não é fácil ver parente ou amigo intubado em UTI', diz gestor de hospital

"Já não vivemos mais um drama, mas um verdadeiro caos", esse é o desabafo do provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira, Região Central do estado, Vaquimar José Vaz. A instituição, que tem 162 anos de história, jamais passou por momento tão dramático revelou o gestor em carta aberta à população divulgada na quarta-feira (17/3). O clima é de guerra, onde o inimigo invisível está tomando outra vertente, atingindo os mais jovens. "Acabou o grupo de risco. Estamos recebendo muitos pacientes entre 35 e 50 anos", lamenta o gestor.

"Não estamos diferente do Brasil afora. O hospital chegou ao limite. Leitos de UTI e enfermaria com 100% de ocupação. A população não cooperou, e agora sofremos os efeitos que começaram nas eleições, fim de ano e carnaval somados", lamenta o provedor.





(foto: HNSD/Divulgação )



O hospital é referência na região para 29 municípios, atende uma população em torno de 500 mil habitantes. "Temos dois hospitais, mas infelizmente não conseguimos mais acolher pacientes. A alternativa é sugerimos que procurem outros hospitais em outra cidade."



Vaquimar Vaz diz que o Nossa Senhora das Dores tem espaço e recurso para ampliar leitos. "Mas não temos pessoal. Nossas equipes estão exaustas e não encontramos profissionais para subsitui-los e nem para atender a possíveis novos leitos." Somam 50 os funcionários afastados por suspeita de COVID-19. Quinze casos já foram confirmados.

Faltam vacinas para imunizar todo o pessoal. De um total de 1.200 funcionários e outros 100 prestadores de serviços, 800 já receberam a vacina. "Porém, mesmo dentro da priorização estabelecida pelo programa de imunização, ainda temos 400 colaboradores sem a vacina. O que é grave. Para uma pessoa que trabalha em hospital, mesmo em setores administrativos, o contato com quem está na linha de frente do atendimento é inevitável."

Ele ressaltou a dedicação dos funcionários que estão em todas as frentes de trabalho, mas diz que muitos trabalham com medo. A instituição não consegue contratar desde pessoal da higienização e limpeza até profissionais médicos.

Outra preocupação são os grupos com outras comorbidades, hipertensos, cardiopatas, diálise etc. "Toda a tipologia por se tratar de um hospital-geral. Não sabemos até quando conseguiremos mander o equilíbrio." O hospital suspendeu as cirurgias eletivas e fechou o ambulatórios de atendimentos. "Mas casos de emergência, temos que nos virar", desabafa Vaz.

No pronto-atendimento, a média diária de atendimentos COVID-19 praticamente quadruplicou, saltando de 34, em fevereiro, para 134, em março. O pronto-socorro está saturado. São mais de 160 por dia só de casos de coronavirus, um aumento de 220% em relação a fevereiro. Os atendimentos estão sendo realizados em cadeiras, sem leitos, inclusive, de observação.

Campanha 'agressiva'

Vaquimar apela aos meios de comunicação e aos gestores de saúde pública para "uma ampla campanha agressiva, que mostre o que é uma pessoa intubada, cercada de gente paramentada da cabeça aos pés. Só assim para sensibilizar a população. Não teremos vacina tão cedo e o que temos agora é ficar em casa. Usar máscara e higienizar o tempo todo", adverte.

A carta aberta do HNSD diz que em mais de 160 anos de vida já vivenciou muitos momentos dramáticos, como a epidemia de febre amarela no fim do século XIX, a pandemia de febre espanhola no início do século XX e outros tantos desafios à saúde dos moradores de Itabira e região. "Mas nada se compara ao que estamos vivendo nestes dias."