Prefeito de Ipatinga, contrário ao isolamento social, adere à onda roxa

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, mesmo sendo contrário às medidas restritivas da onda roxa, resolveu acatar a determinação do governo de Minas (foto: Reprodução de Internet)

Ele se desculpou com a população e com setores empresariais de Ipatinga, contrários às medidas da onda roxa. Gustavo Nunes reconheceu que não há alternativa senão aderir à onda mais restritiva do Minas Consciente, que ele chama de lockdown.



Hospitais lotados



O prefeito de Ipatinga está em Brasília, em busca de soluções para resolver o colapso que afetou os hospitais de sua cidade, que continuam com 100% de ocupação nos 45 leitos da UTI COVID-19 SUS.





“Estou pedindo um certo socorro ao Ministério da Saúde, aos deputados, aos senadores do nosso estado, para que possam ajudar o nosso município a sair dessa situação, porque entendemos que as pessoas precisam de trabalhar, precisam pagar as contas, precisam sustentar suas famílias”, disse, em mensagem de vídeo.





“Reitero que não concordamos com essa decisão e que não gostaríamos de sacrificar ainda mais nossos comerciantes e a economia local”, destacou Gustavo Nunes, que pediu a compreensão dos ipatinguenses pela adesão à onda roxa.





Ipatinga registrou nesta quarta-feira, em seu boletim epidemiológico diário, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, mais cinco mortes causadas pelo novo coronavírus.



No total, o município tem 465 mortes registradas desde março de 2020. Também não há mais leitos UTI COVID-19 SUS para receber os pacientes em estado grave.













