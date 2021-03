Colapso nos hospitais do Leste de Minas gera medo pela falta de oxigênio

Em Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que desde o início da pandemia do novo coronavírus está se empenhando ao máximo para que não falte atendimento ou insumos para as pessoas que precisam de tratamento contra a COVID-19.

Mas alertou: “Se não houver a colaboração da população, tudo pode se agravar e infelizmente chegaremos nesta situação”, informou a SMS, referindo-se a possível falta de insumos básicos e ao principal elemento usado pelos médicos para salvar vidas, o oxigênio.

No Hospital Unimed Governador Valadares, a direção alertou que a região vive o pior momento da pandemia desde seu início. E anunciou medidas urgentes.

“Os pacientes que não necessitem de atendimento de urgência ou emergência devem evitar ir à nossa unidade hospitalar, devendo nestes casos procurar atendimento no consultório do seu médico de confiança”, informou a Unimed-GV.

Em caráter emergencial, a direção transformou todos os apartamentos em enfermaria, para atender casos de pacientes suspeitos, ou, confirmados com COVID-19. As medidas valem por tempo indeterminado, até que a situação no Hospital Unimed se normalize.

Em Ipatinga, a Fundação São Francisco Xavier, que administra vários hospitais no Vale do Aço, sendo o Hospital Márcio Cunha o maior e mais importante, fez um alerta a toda a população.

“Nós não temos mais espaço para colocar pacientes e, mesmo se houvesse algum espaço, a gente tem uma dificuldade enorme de recursos humanos, tanto de médico quanto de enfermeiros, além das demais equipes de profissionais para prestar assistência nesses leitos", informou.

A instituição reforçou a importância de todos seguirem as recomendações do Ministério da Saúde quanto à utilização de máscara da forma correta, a higienização constante e adequada das mãos e manter distanciamento social para evitar a disseminação da COVID-19.

