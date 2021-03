No primeiro dia onda roxa em Governador Valadares, cidade amanheceu aberta

Na Rua Israel Pinheiro, no Centro de Governador Valadares, vendedores ambulantes montaram suas barracas na frente das lojas que estavam abertas como em dia normal (foto: Tim Filho)









Lojas de roupas, calçados e bolsas, que dominam o comércio do centro, também abriram as portas. Bares e restaurantes abriram normalmente. E muita gente circulou sem máscara, item exigido para evitar o contágio pelo novo coronavírus.





Quem abriu as portas disse que estava esperando a publicação do decreto municipal, com orientações para horários de abrir e fechar as portas. Nas redes sociais, os internautas cobraram ação da prefeitura.





A prefeitura esclareceu que Governador Valadares está, de fato, na onda roxa do Plano Minas Consciente. E que as medidas restritivas que estão descritas no decreto do governo de Minas entrarão em vigor na cidade assim que forem publicadas no Diário Oficial do Município.





“Quanto ao descumprimento das determinações do decreto em toda a cidade, a fiscalização será efetiva e a ajuda da população para denunciar os estabelecimentos que estejam descumprindo as regras são de fundamental importância. Os telefones são: Fiscalização de Posturas 3271-8504 ou Vigilância Sanitária 3271-6520 e 9 9997-3174 (só Whatsapp)”, informou a nota da Prefeitura.

A Polícia Militar informou que vai iniciar uma fiscalização e nas primeiras abordagens vai orientar as pessoas a cumprir as normas restritivas. E pediu para a população obedecer o toque de recolher, que será entre 20h e 5h.

Governador Valadares aderiu àdo Plano Minas Consciente. Mas, ainda assim, a cidade amanheceu com todos os setores da economia, comércio e prestação de serviços funcionando normalmente nesta quarta-feira (17/03). Até mesmo o posto da Unidade de Atendimento Integrado (UAI), do governo de Minas, atendia as pessoas que estavam em uma fila, na área do GV Shopping.