COVID-19: Governador Valadares adere à onda roxa; Ipatinga ainda não

Reunião do prefeito de Governador Valadares, André Merlo, com sua equipe decidiu pela adesão à onda roxa do Minas Consciente (foto: Divulgação PMGV)

Governador Valadares vai aderir à onda roxa do Plano Minas Consciente. O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira (16/3), pelo prefeito André Merlo (PSDB). Ele explicou que a decisão em aderir à onda roxa foi discutida com a Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria-Geral do Município e direção do Hospital Municipal. vai aderir à onda roxa do Plano Minas Consciente. O anúncio foi feito no início da noite desta terça-feira (16/3), pelo prefeito André Merlo (PSDB). Ele explicou que a decisão em aderir à onda roxa foi discutida com a Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria-Geral do Município e direção do Hospital Municipal.





Ao decidir pela adesão às medidas restritivas impostas pelo governo de Minas, André Merlo disse que considerou a ocupação de 100% dos 58 leitos de UTI do SUS destinados a pacientes com COVID-19 do Hospital Municipal e Hospital Bom Samaritano.





“Resolvemos que, a partir do momento em que o estado oficializar que Governador Valadares está incluída na onda roxa, nós vamos ombrear com o estado na adoção dessas medidas. Eu acho que o momento é de união”, disse.





André Merlo também pediu o apoio da população para obedecer as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. E disse que acredita que em breve a cidade vai superar o problema, já que a vacinação segue sendo feita na cidade para os grupos prioritários.





Ipatinga aguarda decreto

Em Ipatinga, a segunda maior cidade do Leste de Minas, que a exemplo de Governador Valadares tem 100% de ocupação nos 45 leitos UTI do SUS destinados a pacientes com COVID-19, a prefeitura tem muitas dúvidas em relação às restrições impostas pela onda roxa do Plano Minas Consciente.





“Quanto ao pronunciamento do governador Romeu Zema anunciando a inserção de todo o estado na chamada onda roxa, o governo municipal continua aguardando a publicação oficial do decreto relativo ao assunto para definir posicionamentos, já que há diversas dúvidas a serem dirimidas”, informou a prefeitura em nota.





A Prefeitura de Ipatinga também informou que “quando o decreto for publicado, equipes técnicas e jurídicas da prefeitura estarão mobilizadas na análise do documento”.





A nota da prefeitura informou que "apesar de sempre defender e prezar pelo funcionamento do comércio e serviços, das atividades econômicas de um modo geral, procurando conciliar a proteção à saúde com a preservação de emprego e renda na cidade, diante do quadro de agravamento dos níveis de ocupação das UTIs nas mais diversas regiões de Minas Gerais, a administração municipal se compromete a analisar criteriosamente a decisão do Estado”.





Para tomar uma decisão definitiva, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), disse que vai levar em conta os interesses maiores da coletividade, “sem privilégios ou corporativismos, buscando soluções que sejam as menos penosas e menos traumáticas para todos”.