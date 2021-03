Jovem é vaiado por bolsonaristas após pedir que usem máscaras; veja vídeo

Segundo Samuel Elom, não é a primeira vez que, da janela de sua casa, manifesta sua opinião para manifestantes de carreatas pró-Bolsonaro (foto: Reprodução internet)

Um vídeo de um jovem que foi vaiado por manifestantes bolsonaristas em Belo Horizonte após tentar alertá-los sobre o uso de máscara e o distanciamento social como forma de evitar a transmissão da COVID-19 está viralizando nas redes sociais.









“Hospitais do Brasil inteiro enfrentam um desafio enorme, a maioria com mais de 90% de lotações na UTI. Nossa única forma de driblar essa doença é com o distanciamento social e o uso de máscaras. Por favor, falem para seus familiares, tomem cuidado, cuidem de vocês, cuidem do próximo, usem máscaras, mantenham a distância", pediu Samuel Elom, que foi vaiado por um coro de bolsonaristas após a declaração.

Fui vaiado na manifestação.

Na manhã do domingo (14/3) o movimento reuniu centenas de pessoas na Praça do Papa, Bairro Mangabeiras e partiram rumo à Praça da Liberdade, também na Região Centro-Sul.





O vídeo já possui quase 400 mil visualizações e 27 mil curtidas no Twitter. Em entrevista ao Estado de Minas, o estudante de jornalismo, de 28 anos, diz que não foi a primeira vez - e nem a última - que tenta, dentro do próprio apartamento, conscientizar as pessoas sobre as medidas sanitárias do novo coronavírus durante protestos pró-Bolsonaro.





“Sempre fico atento a quando essas manifestações vão acontecer. Nós já preparamos o som para falar alguma coisa para eles. Até assustei com a repercussão porque não falei nada demais, aquilo é o básico. Se acontecer de novo, nós vamos nos posicionar de novo, mesmo que seja para falar coisas báscias”, disse Samuel.

Segundo o estudante, um dos seus discursos à manifestações rendeu a ele até mesmo uma ameaça de morte. O episódio foi registrado em boletim de ocorrência, em julho de 2020. “Na internet somos muito mais visados do que imaginamos. Pelo Facebook eu deixava meu contato e conversava com outras pessoas. Ele entrou no meu perfil, me mandou fotos de armas e mensagens e áudios de ameaça. Foi um erro, mas não justifica a ameaça”.





A repercussão nas redes foi tanta que o jornalista Felipe Andreoli, compartilhou o vídeo na rede social com um comentário de 'apoio' a iniciativa de Samuel Elom.

Caso de violência





Um dia depois que Samuel Elom foi hostilizado por bolsonaristas que protestavam em ruas e avenidas de Belo Horizonte, um fotógrafo do Estado de Minas foi vítima de uma reação aiinda mais grave.





O momento em que o grupo tenta impedir que o jornalista filme e fotografe o ato, sob alegação de que ele é “comunista”, foi registrado pelo fotógrafo em fotos e vídeos.





Onda roxa em Minas





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (15/03), Minas Gerais totaliza 974.594 casos e 20.687 mortes. O estado registrou a segunda maior média móvel no número de casos desde o início da pandemia, 7.147.