Zema diz que estuda criar auxílio para comércio e trabalhadores da cultura

Auxílio anterior foi pago em três parcelas de R$ 39, apenas para famílias em situação de vulnerabilidade (foto: Reprodução da internet/Youtube) coletiva nesta terça-feira (16/03) para detalhar a implantação da onda roxa, fase mais restritiva do Minas Consciente, em todo o estado, o governador Romeu Zema (Novo) disse que estuda criar um auxílio para comerciantes e pessoas da área da cultura.



Os 853 municípios mineiros terão que entrar na onda roxa a partir dessa quarta (17/03) para tentar conter o avanço da COVID-19. Entre outras medidas, está o toque de recolher entre 20h e 5h e a proibição de reuniões e eventos, além do fechamento do comércio não essencial.





“Já solicitamos à Secretaria da Fazenda, que avalia o pode ser feito. Tivemos, inclusive, uma reunião na semana passada com representantes da área de cultura e entretenimento, que já trouxeram uma série de propostas para que esse setor possa receber algum tipo de auxílio, e isso está sendo analisado também. Nós sabemos que essas pessoas foram as mais afetadas, a área de cultura principalmente. A Lei Aldir Blanc ajudou muito, mas com essa nova cepa do vírus nós talvez tenhamos que fazer alguma coisa a mais”, informou o governador. Durante a entrevista, a reportagem doquestionou Zema sobre a situação dos pequenos comerciantes e dos trabalhadores da área da cultura em relação à pandemia e perguntou se o estado pretende oferecer algum auxílio nos moldes do que foi anunciado pelo governo do Maranhão , que também adotou medidas mais restritivas.“Já solicitamos à Secretaria da Fazenda, que avalia o pode ser feito. Tivemos, inclusive, uma reunião na semana passada com representantes da área dee entretenimento, que já trouxeram uma série de propostas para que esse setor possa receber algum tipo de auxílio, e isso está sendo analisado também. Nós sabemos que essas pessoas foram as mais afetadas, a área de cultura principalmente. A Lei Aldir Blanc ajudou muito, mas com essa nova cepa donós talvez tenhamos que fazer alguma coisa a mais”, informou o governador.





Também haveria um auxílio para o comércio. “Lembrando que no ano passado, fizemos uma ajuda expressiva. Foram destinados, eu não tenho o número aqui, mas uma ajuda para mais de 500 mil pessoas. Foi algo muito expressivo ano passado, em outubro, novembro e dezembro. Pagamos em três vezes um auxílio”, disse Zema.





Esse auxílio citado pelo governador de Minas Gerais era no valor de R$ 39 mensais, destinado às famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Após as três parcelas, ele foi suspenso





Assista à entrevista coletiva de Romeu Zema, da Secretaria de Estado de Saúde e Polícia Militar de Minas Gerais desta terça (16/3)





Já o benefício anunciado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) será de R$ 600 para quem é da área da cultura e R$ 1 mil para bares e restaurantes, ambos emúnica.





