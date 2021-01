Governo de Minas suspende pagamento de auxílio de R$ 39

Auxílio do governo Romeu Zema (Novo) durou apenas três parcelas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

Depois de apenas três quitar três parcelas, o governador Romeu Zema (Novo) deixará de pagar o auxílio de R$ 39 para as famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O programa, nomeado de Renda Minas, foi criado em setembro para auxiliar grupos familiares em extrema pobreza durante a pandemia da COVID-19.

Apesar disso, o governo só pagou três parcelas: duas em novembro e uma dezembro. A gestão estadual tratou ocomo “complemento do auxílio-emergencial” pago pelo governo federal.

Em nota, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) informou que “quase 1 milhão de famílias foram beneficiadas, com valor médio mensal de R$ 117, totalizando R$ 325 milhões investidos na ação. A última parcela começou a ser paga no início de dezembro e foi quitada no dia 22/12”.

Os pagamentos foram escalonados de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

"Não há previsão de prorrogação do benefício devido à indisponibilidade financeira. Desde o início tinha sido anunciado que seriam três parcelas. Agora, o pagamento está concluído", afirma o superintendente de Proteção Social Básica da Sedese, Elder Gabrich.

Pagamentos pendentes

Ainda segundo Gabrich, cerca de 4,5% daqueles que tinham direito ao auxílio não o receberam por pendências documentais no CadÚnico ou por ter CPF irregular na Receita Federal.

O mesmo vale para aqueles sem o número do CadÚnico e/ou famílias sem responsável definido.

“Em conjunto com as gestões municipais, nós estamos levantando essas documentações e realizaremos a última tentativa do pagamento no dia 20 de janeiro” afirma o superintendente.

Elder Gabrich explica, ainda, que não se trata de um novo pagamento em janeiro. Essa parcela só será paga aqueles que por algum problema burocrático não receberam a quantia.