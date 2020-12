Beneficiados com o auxílio emergencial se preocupam com a última parcela

Caixa paga nesta terça-feira (29/12) a última parcela do auxílio emergencial para os nascidos em dezembro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A PRESS) Caixa Econômica Federal paga, nesta terça-feira (29/12), o último depósito do auxílio emergencial que será feito em poupança digital. A parcela paga é destinada aos aniversariantes de dezembro que não são do Bolsa-Família. paga, nesta terça-feira (29/12), oúltimo depósito doque será feito em poupança digital. A parcela paga é destinada aos aniversariantes de dezembro que não são do





09:33 - 28/12/2020 BH e interior de Minas seguem com chuva nesta semana; confira a previsão Governo Federal já gastou R$600 bilhões com políticas para amenizar o impacto social e econômico da pandemia da COVID-19. O auxílio emergencial é responsável por quase metade desse valor, cerca de R$230 bilhões, segundo a Agência Senado, com as parcelas de (R$600) e com o auxílio de extensão (R$300). Os pagamentos começaram a ser feitos em abril deste ano. Até agora, ol já gastou R$600 bilhões com políticas para amenizar o impactoda pandemia da COVID-19. O auxílio emergencial é responsável por quase metade desse valor, cerca de R$230 bilhões, segundo a Agência Senado, com as parcelas de (R$600) e com o auxílio de extensão (R$300).





De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), mais de 40% dos domicílios brasileiros receberam o auxílio emergencial. E para alguns, como é o caso de Glaubert Carvalho, o auxílio foi fundamental para enfrentar os momentos difíceis durante a pandemia. “Ele me ajudou a pagar as dívidas que eu tinha e até na alimentação em casa”, conta Glaubert que está desempregado há dois anos.





Já Nilo de Souza diz que ainda não sabe ao certo o que irá fazer nos próximos meses sem receber o auxílio do governo. “Eu trabalho fazendo 'bico' e agora com a pandemia ninguém quer chamar por causa do medo do COVID”. Nilo está desempregado há quatro anos e estava dependendo dos pagamentos para comprar comida e itens essenciais para se manter em meio aos tempos de incerteza.





Aproximadamente 70 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. Os saques da última parcela do auxílio vão até o dia 27/01.





