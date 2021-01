Auxílio emergencial: Governo federal paga últimas parcelas do benefício

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nesta segunda-feira (04/01), a Caixa libera saques e transferências das últimas parcelas do benefício para aniversariantes de março que não são do Bolsa-Família.



A parcela paga é destinada aos aniversariantes de dezembro que não são do Bolsa-Família.

Beneficiados com o auxílio emergencial se preocupam com o fim do pagamento





Serão depositados R$ 1,2 bilhão nas contas digitais dos beneficiários, que não fazem parte do Bolsa-FamíliaDo total, 50,3 mil pessoas receberão R$ 62,2 milhões da parcela do auxílio emergencial regular, no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães).Os demais, 3,2 milhões de beneficiários, serão contemplados com parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família), num total de R$ 1,1 bilhão.Os recursos estarão disponíveis na poupança social digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível fazer compras na internet e nasem diversos estabelecimentos comerciais, por meio do cartão de débito virtual e QR Code.O beneficiário também pode pagar boletos e contas, como água e telefone, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.