Auxílio emergencial é liberado a conta-gotas; benefício acaba em janeiro

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As últimas parcelas do auxílio emergencial estão sendo pagas pelo governo federal a, como de resto as demais parcelas anteriores e aprovadas pelo Congresso.Instituído após a chegada da pandemia no país, o auxílio emergencial socorre cidadãos sem renda para sobreviver.



A Caixa já pagou entre 10 e 23 de dezembro a última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa-Família que também têm direito ao benefício.

Calendário





Nesta quarta-feira (06/01), o benefício está disponível para os nascidos em abril.



O calendário registra pagamentos até o final deste mês, no dia 27 de janeiro.



Depois dessa data, o governo federal não sabe o que fará para atender a esses cidadãos mais penalizados pela recessão econômica dos últimos anos, acirrada pela pandemia do coronavírus.





''Brasil quebrado''

Quem tem direito

Nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), declarou nessa terça-feira (05/01) o que parece ser uma justificativa antecipasda para o fim do auxílio emergencial.Bolsonaro disse em conversa com simpatizantes, na porta do Palácio do Alvorada, que Antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha alertado Bolsonaro sobre o furo no teto de gasto e que isso poderia levar o presidente ao impeachment. Guedes fez a declaração em meio à discussão sobre o pagamento do 13º salário do Bolsa-Família , uma promessa de campanha de Bolsonaro, que acabou ficando no esquecimento, pois não foi aprovado pelo Congresso.Quem tem direito ao auxílio emergencial, mas não está inscrito no Bolsa-Família recebeu nos chamados ciclos de pagamento da Caixa.O cronograma avança conforme o mês de nascimento do beneficiário. O calendário é dividido em duas etapas. Na primeira, o dinheiro foi depositado na poupança digital e, desde então, está disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem.Na segunda etapa o auxílio é liberado para saques e transferências. Isso significa que, quando chegar o dia da data da autorização, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.