PBH interdita 17 estabelecimentos que descumpriam decreto municipal

As ações de fiscalização contaram com o apoio dos agentes da Guarda Municipal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em menos de uma semana do decreto que proíbe o funcionamento de atividades não essenciais em Belo Horizonte, 17 estabelecimentos foram interditados e seis foram multados pelos fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental da PBH por descumprirem a medida.









Os comerciantes que são flagrados desrespeitando as medidas sanitárias de prevenção da COVID-19 podem ser multados no valor de até R$ 18.359,66.





A prefeitura informou que, junto a Guarda Municipal, reforçou a fiscalização para garantir o cumprimento do decreto e pede à população que ajude na vigilância denunciando irregularidades no APP PBH, no portal de serviços da PBH ou pelo telefone 156.

Confira lista atividades suspensas em BH:

comércio de vestuário, calçado, relojoaria, papelaria, entre outros;

bares e restaurantes (podem oferecer apenas delivery e retirada no local);

casas de shows e espetáculos;

boates, danceterias, salões de dança;

casas de festas e eventos;

feiras, exposições, congressos e seminários;

shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas;

cinemas e teatros;

clubes de serviço e de lazer;

academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico;

clínicas de estética e salões de beleza;

parques de diversão e parques temáticos;

eventos em propriedades ou locais públicos;

feiras em propriedade;

circos;

escolas;

feiras públicas de qualquer natureza

festas em espaços comuns de condomínios residenciais ou corporativos.





Interditados podem recorrer





Segundo a Prefeitura de BH, a partir da interdição, o proprietário do estabelecimento que desejar recorrer à punição deve acessar o Portal de Serviços da PBH e fazer a busca pelo serviço “defesa contra autos emitidos pela Fiscalização”. Será necessário comprovar as medidas que serão tomadas para sanar as irregularidades apontadas no ato de interdição.





A Subsecretaria de Fiscalização irá municiar o processo com outras informações sobre os atos fiscais do referido estabelecimento e será feita uma avaliação de todas essas informações levantadas, como o nível de risco que o estabelecimento causou à população, se é reincidente, entre outros fatores.





Com base nessas informações, será feita uma análise caso a caso sobre a possibilidade de retirar a interdição do estabelecimento.





Novas restrições podem vir









Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, nesta quinta-feira (11/03), os três indicadores sobre a doença atingiram a zona crítica da escala de risco na capital . A taxa de transmissão por infectado foi chegou a 1,22, ou seja, a cada 100 contaminados, novos 122 são vítimas da pandemia, em média.





A taxa de ocupação de leitos destinado para pacientes com a COVID-19 também bateu recorde na cidade. Nos leitos de UTIs públicos e privados o número chegou a 89,4% e de enfermaria em 75,6%.