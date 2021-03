Donos de bares em BH reclamam de fechamento 'repentino' do comércio

Estado de Minas flagrou bar aberto no Centro da capital após às 14h (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)











"Agora é pra quebrar mesmo", desabafa José Maria Evangelista, dono do Bar Coqueiros, na Avenida Amazonas, no Centro da capital. Ele e os colegas afirmam que o anúncio poderia ter sido na quarta-feira, quando o secretário de Saúde, Jackson Machado, declarou que a cidade continuaria aberta









O funcionário do bar, Wellington Gomes Torres, teme em perder o emprego com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. "A gente não pode trabalhar... vamos virar bandidos?", reclama. "As cidades em volta estão abertas. As pessoas vão pra lá, se contaminam e trazem o vírus pra cá", disse o garçom.





Dono do bar Palmeiras Bier, Eliezer Evangelista, ficou triste com o novo fechamento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

No mesmo quarteirão onde é sempre movimentado, com mesas de clientes pelo passeio, outro bar fechava as portas depois das 14h. “Estamos sem chão”, lamenta o dono do Palmeiras Bier, Eliezer Evangelista. Com os olhos marejados, ele se diz consciente da pandemia. “A gente até entende a situação que está difícil com a COVID-19, mas eu não concordo com o modo que o prefeito agiu. A gente fez todo o estoque e ele fez a notícia de surpresa em menos de 24 horas”, reclamou.









Pedido de perdão Em coletiva de imprensa na sexta-feira, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) pediu desculpas e explicou que, até quarta-feira (03/03), estava sob controle. Na sexta, os números subiram e a cidade precisou fechar “para não perder o controle da situação”.

“Não estamos vendo outro caminho. É o prefeito que fecha. Peço desculpa ao comércio, ao trabalhador”, disse Kalil. Outras despesas que Eliezer cita são os oito funcionários e aluguel do estabelecimento. “Já que está fechando, por que não dá ajuda de custo pra gente? É simplesmente fechar e a gente que se vira? Isso é receita pra quebrar. A gente está desesperado. Numa situação muito complicada”, disse.







Estado de Minas visitou as ruas do Centro e Região Centro-Sul da capital. A maioria dos comércios não essenciais respeitaram a determinação e fecharam após as 14h. Bares abertos por volta das 16h foram vistos no Mercado Novo, onde pessoas ainda bebiam em mesas no passeio da Rua Tupis.



A reportagem do visitou as ruas do Centro e Região Centro-Sul da capital. A maioria dos comércios não essenciais respeitaram a determinação e fecharam após as 14h. Bares abertos por volta das 16h foram vistos no Mercado Novo, onde pessoas ainda bebiam em mesas no passeio da Rua Tupis.









Aglomeração Mais cedo, a cidade registrou filas em estabelecimentos , pontos e ônibus lotados, restaurantes e lanchonetes com gente comendo até em pé. As aglomerações que contribuíram para índices crecentes de contaminação pela COVID-19 em BH perduraram nas últimas horas deste sábado (06/03) antes de mais um fechamento restritivo de atividades, que ocorreu as 14h.

COVID-19: População se divide sobre fechamento de atividades em BH

Entre as justificativas de quem apoia as medidas de maior controle e restrição de atividades, o grande medo de o sistema hospitalar não ser suficiente para receber todos os doentes, a presença do vírus cada vez mais intensa entre pessoas próximas e a persepção de que ocorreu um relaxamento das medidas de distanciamento e comportamento preventivo contr a doença.

Já aqueles que se manifestaram contra a suspensão da flexibilização, os motivos são a perda de empregos e a continuidade de aglomerações em ônibus, bancos e outros estabelecimentos permanecerem enquanto outras atividades serão forçadas a fechar, mesmo se tomarem todas as medidas preventivas.



(Com informações de Mateus Parreiras) O fechamento dessas atividades não essenciais, como academias e salões de beleza, além da limitação para o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes sem servir refeições dentro dos estabelecimentos dividiu a população. Até às 15h, pelo menos 20 bares foram abordados por ação da fiscalização da prefeitura e obedeceram o fechamento, segundo Genilson Zeferino, secretário municipal de Segurança e Prevenção. O balanço das ações será divulgado na próxima segunda-feira (08/03).