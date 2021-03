Segunda dose da vacina gera maior concentração de idosos em BH

Fila para vacinação no Centro de Saúde do palmeiras foi maior para a segunda dose (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A expectativa de receber a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Sara-CoV-2) fez muitos idosos contrariarem as recomendações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e se aglomerar em filas antes da abertura dos centros de saúde, às 8h, neste sábado (06/03).









No centro de saúde Palmeiras, no bairro de mesmo nome da Região Oeste de Belo Horizonte, a fileira dos idosos acompanhados por familiares ou cuidadores, apoiados em bengalas ou mesmo sentados em cadeiras trazidas de suas casas se iniciou por volta de 6h.





Muitos deles aguardavam a sua vez dentro de carros que ficaram estacionados ao redor da avenida Dom João VI. De lá os filhos levavam a documentação e assim permitir o que os idosos apenas recebesse a dose do imunizante no momento em que sua vez chegava, evitando assim o maior contato com outras pessoas.





A conferência dos documentos é feita pelos atendentes na porta onde chega a ocorrer uma pequena aglomeração dos idosos, apenas no momento de conferência.





Os idosos se mostraram muito ansiosos pelo recebimento da segunda dose. “É um momento muito esperado, minha mãe está com uma grande expectativa porque isso pode significar a volta a uma convivência um pouco maior com a família”, disse a autônoma Vani Martins, de 46, que levou a mãe, Maria do Rosário Melo, de 86.





Para quem recebeu a segunda dose veio o alívio, como para Maria do Rosário Melo, de 86 anos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press) “Vejo muito as notícias sobre a vacina e a gente fica esperando, conferindo para não perder o dia certo e ter esse alívio”, disse Maria do Rosário. Ela e a filha levaram de casa uma cadeira para dar mais conforto à espera da mãe, tendo as duas chegado por volta de 7h ao posto.





A microempresária Aparecida Francisca Pereira, de 57, reparou um aumento da fila no posto do Palmeiras para essa segunda dose, ao levar a mãe Inês Maria Pontes, de 87 para a imunização. “Da primeira vez foi tudo mais tranquilo. Mas acho que a ansiedade está muito alta empório isso as pessoas querem ficar vacinadas logo”, disse.





“O que eu quero é poder ver meus netos, bisnetos, os filhos. Voltar a estar perto da minha família. A vacina é muito importante e graças a Deus agora estamos recebendo”, disse Inês Maria, que mora no Bairro Vista Alegre.



Como funciona



A vacinação se dará até 15h e é necessário que o idoso tenha em mãos um comprovante de residência e documento de identificação com foto.





Funcionários da prefeitura organizam os espaços para receber os idosos de forma a respeitar o distanciamento de segurança de 2 m enquanto aguardam a aplicação da vacina. O uso da máscara é obrigatório.





Na semana que vem continuar o cronograma de vacinação com aplicação de primeira dose ainda para o grupo de idosos entre 80 e 85 anos.





No início da manhã o sistema drive-thru ficou vazio em locais como a BHTrans (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)



Quem preferir aguardar dentro do carro e receber a imunização pela janela do veículo no sistema drive-thru deve se dirigir a um dos três endereços a seguir:



- 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, na rua Piauí, 1815 no Bairro Funcionários, na Região Centro-sul de Belo Horizonte.



- Sede da Bhtrans, na avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Bairro buritis, Região Oeste da Capital.



- Unidade administrativa dois da Universidade Federal de Minas Gerais que terá a portaria 2 aberta, na avenida Antônio Abraão Caram, 763, no Bairro São José, na Região da Pampulha.