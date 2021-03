Coronavírus: carga viral no esgoto de BH segue em patamar elevado

Ribeirão Arrudas é um dos locais monitorados pelos pesquisadores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 25/10/2020)

do novodetectada nas amostras dedecontinuounas semanas de 15 a 19 de fevereiro e 22 a 26 de fevereiro deste ano. O Boletim de Acompanhamento nº 32 do projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos, divulgado nesta sexta-feira (5/3), aponta que a quantidade de cópias do vírus foi de cerca de 10 trilhões e de 25 trilhões por dia, respectivamente.