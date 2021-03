Médico mineiro que se reinfectou ainda não tomou a vacina contra a COVID-19

O médico sabarense, primeiro a se reinfectar pela COVID-19 em Minas Gerais, seré vacinado na próxima semana (foto: Arquivo Pessoal)

médico sabarense Fernando Henrique de Assis, de 29 anos, testou positivo para a COVID-19 pela segunda vez e entrou para a história da pandemia do novo coronavírus como o primeiro caso de reinfecção constatado em Minas Gerais . O fato foi noticiado esta semana, mas o que não foi citado é que ele ainda aguarda para tomar a primeira dose da vacina em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).



Fernando é morador do Bairro Paciência e médico de tráfego, especialista em trânsito e atua em clínicas credenciadas ao Detran em Sabará, Caeté e Belo Horizonte, onde trabalha atualmente com pessoas suspeitas da COVID-19. Segundo ele, já retornou ao trabalho e tem contato com cerca de 100 pacientes por semana.



A primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Fernando está agendada para quinta-feira (11/3). Isso porque, por opção dele, por amor à ciência, ele se dispôs a aguardar mais tempo para se imunizar já que estava realizando testes específicos de estudos sobre a sua reinfecção pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).



Quando a Prefeitura de Sabará, em janeiro, estava realizando a vacinação dos profissionais da Saúde, Fernando não poderia participar. Apesar de ter realizado o cadastro, era necessário aguardar 30 dias após a infecção por COVID-19 para se imunizar.



“Quando se encerraram estes 30 dias, a prefeitura já estava em outra fase da vacinação, já tinham vacinado os profissionais da Saúde e estavam aplicando nos idosos. Eu estava aguardando o relatório da Funed sobre o sequenciamento porque, dependendo da Cepa que me contaminei, das variantes, ainda poderia ser necessários outros exames para ajudar a ciência. E se eu tomasse a vacina, isso poderia interferir nas análises. Então, optei por aguardar mais alguns dias até o relatório final”, explicou o médico que, mesmo com receio de trabalhar em ambiente de risco, deu a sua contribuição ao trabalho científico.



Fernando mora com os pais idosos e conseguiu evitar o contágio em casa nas duas vezes em que testou positivo. “Logo no primeiro sintoma, eu já fiz o isolamento, mesmo sem o resultado do teste, eu não esperei a confirmação. Mesmo em isolamento, fiquei monitorando meus pais por celular para ver se tinham algum sintoma, mas, graças a Deus, ambos testaram negativo. O fato de morarmos em uma casa grande, onde tenho um quarto e um banheiro só para mim, facilitou o isolamento para que eu pudesse ficar em um ambiente separado deles. Eu me sinto privilegiado nisso porque sei que nem todo mundo tem dois banheiros em casa ou outros espaços de convívio”, pontuou o médico, que teve o psicológico abalado nesta segunda infecção e disse ter ficado muito ansioso, nervoso e estressado.



Ele também faz um alerta para que as pessoas confiem nas pesquisas. “A doença existe, é perigosa, é letal. Temos que tomar todos os cuidados e devemos acreditar na ciência e nos pesquisadores porque estamos vivendo um período de negacionismo complicado”.



Histórico da reinfecção do médico sabarense

Fernando Henrique de Assis foi o primeiro caso de reinfecção pelo Sars-CoV-2 em Minas Gerais. Segundo a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que participou da elaboração do diagnóstico, o rapaz realizou o exame sorológico em agosto de 2020 e o resultado foi positivo para o anticorpo IgG, mas, em dezembro, o mesmo exame teve resultado negativo.



O novo diagnóstico de COVID-19 veio em 6 de janeiro de 2021, quando ele realizou um novo exame RT-PCR após retornar do Rio de Janeiro e apresentar quadro de mialgia, cefaleia, tosse seca e faringite.



As amostras coletadas foram analisadas por pesquisadores do Laboratório de Imunopatologia da UFOP e encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed) para sequenciamento do genoma do vírus. A apuração do caso foi feita pelo Laboratório Central (Lacen), da Funed, e pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ).



Dados da COVID-19 em Sabará

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa quinta-feira (4/3), Sabará contabilizava 3.056 casos confirmados da COVID-19, sendo 2.682 já recuperados e 98 mortes pela doença. Atualmente, há 362 pessoas em isolamento domiciliar e 12 hospitalizadas.



De acordo com a secretaria, Sabará já vacinou 100% dos profissionais que atuam na linha de frente em combate à COVID-19 e deu continuidade à vacinação dos trabalhadores de saúde com 79% do público (sendo a meta estimada 71%).



A continuidade para esse grupo prioritário continuará com a nova remessa que o município receberá, totalizando 82% de profissionais imunizados. A previsão é que o lote seja entregue na próxima semana.



A maior incidência no município é em mulheres, com 53,27% dos testes positivos em 1.628 casos. Entre os homens, há 46,73% de infectados, somando, até o momento, 1.428 casos. O Bairro Ana Lúcia lidera o ranking com 745 testados positivos, e General Carneiro é o segundo bairro com maior contaminação, com 484.